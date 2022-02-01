Правила построения здоровых отношений

Кто из нас не ошибался в выборе партнера? Только единицам удается построить семью со своей первой любовью и сохранить ее на всю жизнь. Большинство же вынуждены ошибаться, разочаровываться, обжигаться о предательство, непонимание, зависимость и другие формы нездоровых отношений. Психологи собрали пять беспрекословных правил, которым стоит следовать, если вы не хотите страдать в дальнейшем.

Избегайте непонятных ощущений

Пресловутые бабочки в животе, патологическое притяжение, эмоциональные качели часто привлекают, особенно в юном возрасте, переходные периоды. Кажется, что именно такими должны быть настоящие чувства и накал страстей. Но, если вы не можете дать отчет своим ощущениям, воздержитесь от продолжения. Зачастую такие эмоции ничем хорошим не заканчиваются.

Проработайте прошлый опыт

Если вы уже сталкивались с неудачными отношениями, хорошо бы разобраться, почему именно произошло так, а не иначе. Проанализируйте:

каких партнеров вы привлекаете;

свои паттерны поведения;

отношение партнеров к себе.

Это поможет избежать ошибок и не наступать на одни и те же грабли. Если затрудняетесь провести анализ сами, привлеките специалиста по отношениям. По ссылке легко найти семейного психолога в Москве.

Работайте над своей самооценкой

Построить крепкие и здоровые отношения может только человек с нормальной самооценкой. Заниженная привлекает манипуляторов и абьюзеров, человек на подсознании не верит в то, что достоин лучшего и соглашается на худшие варианты. С завышенной он неадекватно воспринимает свои возможности и качества, будет постоянно перебирать в поисках идеального партнера.

Не бойтесь отказывать

Если вы чувствуете, что это не ваш человек – не стоит ждать, когда подвернется более подходящий. Вы не на безлюдном острове и обязательно встретите свою половинку. Инициативой разорвать отношения вы не обижаете, а проявляете уважение. Это гораздо благороднее, чем обманывать. Не тратьте свое и чужое время впустую, если не видите совместного будущего.

Определите свои потребности и ставьте их в приоритете

Как бы эгоистично это не звучало, но всегда нужно выбирать себя. Как на первом свидании, так и через 10 лет брака. Хорошенько подумайте и честно себе ответьте, зачем вам отношения, чего именно вы от них ждете. Именно вы, а не стереотипы и ложные установки, навязанные шаблоны. Только человек, который точно знает, чего хочет и умеет донести свои желания партнеру, способен создать крепкий союз. А если он привык действовать в угоду другим или не понимает, что ему нужно на самом деле, то становится лакомой добычей для деструктивных личностей, которые будут питаться его травмами, комплексами и страхами.

За отношения отвечают оба партнера

Крепкие союзы строятся на взаимодействии, а не усилиями кого-то одного. Не нужно винить в своих неудачах других, как и ждать, что следующий партнер построит идеальную семью при минимальных усилиях с вашей стороны.

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