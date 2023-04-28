Правительство Москвы запускает конкурс для создателей комиксов

В Москве стартует прием заявок на участие в конкурсе «Комикс — погружение» для представителей индустрии. Итогом проекта станет сборник, куда войдут более десяти графических историй, где местом действия станут креативные пространства: киностудии, издательства и швейные производства. Подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте Агентства креативных индустрий до 2 мая.
«Комиксы — быстрорастущий сегмент российского книжного рынка. Однако потенциал отрасли пока еще не реализован полностью. Конкурс «Комикс — погружение» позволит открыть новые имена для широкой аудитории, а также помочь талантливым художникам и сценаристам, которые уже активно работают в этом направлении креативного бизнеса, расти и развиваться в профессии», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Проект «Комикс-погружение» направлен на продвижение начинающих комиксистов (художников и иллюстраторов), а также популяризацию прикладных профессий в таких креативных индустриях как кино, легкая промышленность и фешен-индустрия, издательское дело.
Конкурс будет проходить в два этапа. В мае состоится первый этап проекта — практико-ориентированный интенсив. Там начинающие авторы получат теоретические и практические знания от экспертов, а также выполнят творческие задания. Итогом интенсива станет презентация проектов на фестивале «Красная площадь» в июне.
На втором этапе к 10 начинающим авторам присоединятся четыре профессионала, которые уже имеют опыт в создании комиксов. Более четырех недель участники будут работать над созданием полноценных графических историй: собирать материал в аутентичной среде московских креативных пространств, общаться с представителями различных профессий, делать зарисовки интерьеров и персонажей для своих историй. Комиксисты создадут сюжеты на тему кино, издательского делать или швейного производства.
Сборник комикс-историй будет издан партнером проекта — редакцией «Mainstream Geeks» издательства АСТ, и представлен на офлайн и онлайн-площадках в свободной продаже. Проект организован Агентством креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Партнерами конкурса выступают Правительство Москвы, издательство АСТ, проект «ЮФ», «Лидеры молодого контента», Библиотека РГБМ, федеральный социальный проект поддержки чтения «У страниц нет границ».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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