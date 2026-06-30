Правнучка героя передала Музею Победы уникальные предметы эпохи

В Музей Победы на вечное хранение поступили личные вещи Ерофея Михайловича Бояркина — участника Первой мировой войны, Октябрьской революции, Гражданской войны и Великой Отечественной войны. Раритеты были переданы в дар музею правнучкой ветерана Екатериной Ерёминой, которая бережно сохранила семейные реликвии.

Ерофей Михайлович Бояркин родился в 1892 году в Ульяновской области. Являясь профессиональным военным, он прошёл несколько войн, был очевидцем взятия Зимнего дворца в 1917 году. В 1941 году, в возрасте 50 лет, ушёл на фронт, освобождал Польшу, Ульяновскую и Пензенскую области, был награждён многочисленными орденами. Свои воспоминания о пережитых событиях он оформил в рукописный альбом, который завещал своей внучке с наказом донести до потомков правду о войне, о тяготах службы, ранениях и контузиях, которые не сломили его воли.

Как рассказала Екатерина Ерёмина, «Ерофей Михайлович обладал железной несгибаемой волей, никогда не жаловался. Это пример для меня». Она также отметила, что главной миссией прадеда была передача подрастающим поколениям подлинной истории военных лет.

В числе переданных музею предметов — альбом с воспоминаниями о войне, настольная книга «Заветы Суворова», фотографии, металлический футляр для игл патефона, футляр для бинокля, а также опасная бритва. По словам Екатерины Ерёминой, решение передать вещи в Музей Победы было осознанным и давним: «Для прадеда было очень важно передать правду о войне. Каждый раз, когда я прихожу на его могилу, я чувствую, что должна сделать что-то для сохранения памяти. Сейчас идёт фальсификация истории, подменяются понятия. Я знаю, что Музей Победы — это место, где сохраняются реликвии и важная часть истории страны. Хочется, чтобы частичка моего прадедушки с его личными вещами осталась для потомков, чтобы они знали эту правду, какой бы тяжёлой она ни была».

В послевоенные годы Ерофей Бояркин проживал в родном селе Скугареевка Тереньгульского района Ульяновской области, принимал активное участие в восстановлении села. В это время он был назначен председателем областного Совета управления образованием и организовал систему помощи голодающим детям.

Выйдя на пенсию, ветеран посвятил себя патриотическому воспитанию молодёжи. Летом его дом всегда был открыт для детей, которым он рассказывал о мужестве и любви к Родине. Одним из увлечений Ерофея Михайловича было разведение охотничьих собак. Ветеран скончался в 1975 году в Ульяновской области.

Все переданные предметы приняты на постоянное хранение и войдут в экспозиционно-выставочный фонд Музея Победы, где будут доступны для широкого круга посетителей.