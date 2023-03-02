Праздничный эфир на Пятом

К самому весеннему празднику Пятый канал подготовил специальное эфирное предложение. Любимые советские и российские сериалы, а также премьерный показ сериала «Тайфун».

Романтическое утро на Пятом начнется в 05:20 с популярных фильмов о всепобеждающей любви, которая творит чудеса. Сказка «Золушка» с Яниной Жеймо вышла на экраны 76 лет назад. За это время история превращения трудолюбивой и доброй девушки в принцессу не теряет популярности. В 06:35 телезрителей ждет еще одна сказка «Три орешка для Золушки» с Либуше Шафранковой в главной роли. Ее героиня обретает своё счастье без участия феи-крестной, а при помощи трех волшебных орешков. Накануне 30-летнего юбилея киносказки актриса в интервью поделилась своим мнением о фильме.

Либуше Шафранкова, исполнительница роли Золушки:

- Я думаю, что любая девочка и девушка хочет найти в себе Золушку. Каждая из них в душе немного Золушка. Я счастлива, что наша работа так нравится зрителям.

В 08:05 выйдет мелодрама «Не могу сказать прощай» - о дружбе, верности долгу, предательстве и самоотверженной любви.

Дневной эфир продолжит серия фильмов о настоящих мужчинах, для которых слова «честь имею» не пустой звук, а образ жизни. «Отставник» с Борисом Галкиным начнется в 12:40.

Вечером на Пятом в 20:20 состоится премьерный показ сериала «Тайфун» с Федором Лавровым, Александрой Урсуляк и Мариной Васильевой в главных ролях. По сценарию руководитель спецопераций ФСБ Денис Волков получает важное задание – поймать и доставить в Россию международную хакершу по прозвищу Призма. Она похитила формулу секретного химического оружия и теперь за ней охотятся торговцы оружием и иностранная разведка. Денис выясняет местонахождение Призмы и отправляется на её перехват вместе со своим отрядом. Во время операции возникают неожиданные сложности и Волкову предстоит сделать непростой выбор – действовать в интересах Родины или спасать свою семью. Герою придется встретиться не только с множеством проблем, но и с темной историей из своего прошлого, которая долго не давала ему покоя.

Сразу после полуночи в 00:15 компанию телезрителям составит знаменитый дуэт Василия Ливанова и Виталия Соломина. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается» - заключительная часть цикла советских телевизионных фильмов о самом гениальном сыщике. В новом веке появились новые, куда более опасные преступники. Пчеловод-пенсионер Холмс и его друг-врач снова вместе занимаются любимым делом и разоблачают иностранных шпионов. Этот фильм стал последней киноработой легендарной актрисы Рины Зеленой.

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