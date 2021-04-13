Праздничный концерт «Юбилей полёта человека в Космос» прошёл на Байконуре

12 апре­ля 2021 года­на кос­мо­дро­ме Бай­ко­нур состо­ял­ся уни­каль­ный кон­церт-мисте­рия, посвя­щён­ный подви­гу пер­во­го кос­мо­нав­та Зем­ли Юрия Гага­ри­на. Гран­ди­оз­ный празд­ник транс­ли­ро­вал в пря­мом эфи­ре теле­ка­нал «Рос­сия». Тоже­ствен­ный кон­церт про­дол­жал­ся 108 минут — ров­но столь­ко про­вел в кос­мо­се пер­вый совет­ский кос­мо­навт. Андрей Мала­хов и Дарья Зла­то­поль­ская нача­ли кон­церт сло­ва­ми Юрия Гага­ри­на, ска­зан­ны­ми им перед полё­том: «Люди всех стран и кон­ти­нен­тов! Через несколь­ко минут могу­чий кос­ми­че­ский корабль уне­сёт меня в далё­кие про­сто­ры Все­лен­ной. Что мож­но ска­зать вам в эти послед­ние мину­ты перед стар­том: вся моя жизнь кажет­ся мне сей­час одним пре­крас­ным мгно­ве­ни­ем, всё, что про­жи­то, что сде­ла­но преж­де, было про­жи­то и сде­ла­но ради этой минуты».

Музы­каль­ную часть вече­ра у под­но­жия леген­дар­но­го «Гага­рин­ско­го стар­та» откры­ла пре­мье­ра ком­по­зи­то­ра Кузь­мы Бод­ро­ва «Рож­де­ние меч­ты» в испол­не­нии само­го авто­ра, дет­ско­го хора «Созвез­дие» горо­да Бай­ко­нур и Все­рос­сий­ско­го юно­ше­ско­го сим­фо­ни­че­ско­го оркест­ра под управ­ле­ни­ем народ­но­го арти­ста, дири­жё­ра Юрия Баш­ме­та. Отдать дань полё­ту, изме­нив­ше­му судь­бу чело­ве­че­ства, на сце­ну под откры­тым небом вышли рос­сий­ские арти­сты с миро­вы­ми име­на­ми: звёз­ды опер­ной сце­ны Хиб­ла Герз­ма­ва и Бог­дан Вол­ков, арти­сты бале­та Сер­гей Полу­нин и Свет­ла­на Заха­ро­ва, народ­ные арти­сты Рос­сии Сер­гей Без­ру­ков и Сер­гей Гар­маш, заслу­жен­ные артист­ки Рос­сии Ири­на Пего­ва и Поли­на Агу­ре­ева, скри­пач-вир­ту­оз Вадим Репин, юные талан­ты кон­кур­са «Синяя пти­ца», а так­же ком­по­зи­то­ры Алек­сей Рыб­ни­ков и Кирилл Рих­тер. К поздрав­ле­ни­ям при­со­еди­нил­ся и меж­ду­на­род­ный эки­паж МКС, кото­рый вышел на пря­мую связь с кос­мо­дро­мом. «Из кос­мо­са не вид­ны гра­ни­цы, раз­де­ля­ю­щие людей. Здесь наобо­рот очень быст­ро при­хо­дит пони­ма­ние, что Зем­ля — общий дом для все­го чело­ве­че­ства, очень кра­си­вый и очень хруп­кий», — поде­ли­лись космонавты.

Вели­че­ствен­ные кон­струк­ции стар­то­вой пло­щад­ки Бай­ко­ну­ра ста­ли пол­но­прав­ным участ­ни­ком тор­же­ства. Осо­бым кон­тра­стом выгля­дел дуэт выда­ю­щей­ся при­мы-бале­ри­ны Боль­шо­го теат­ра Свет­ла­ны Заха­ро­вой в обра­зе хруп­ко­го бело­го лебе­дя и скри­па­ча Вади­ма Репи­на. Кана­то­хо­дец и рекорд­смен Кни­ги рекор­дов Гин­нес­са Мак­сим Кагин про­шёл 180 мет­ров под вир­ту­оз­ное испол­не­ние юной бала­ла­еч­ни­цей Ана­ста­си­ей Тюри­ной ком­по­зи­ции «Золуш­ка» Алек­сея Архи­по­в­ско­го, а звез­ды цир­ка бра­тья Суан­бе­ко­вы пред­ста­ви­ли зре­лищ­ный номер «Коле­со сме­ло­сти» под музы­ку Эду­ар­да Арте­мье­ва из филь­ма «Сиби­ри­а­да».

Орга­ни­за­то­ра­ми кон­цер­та высту­пи­ли теле­ка­нал «Рос­сия» и Рус­ское кон­церт­ное агент­ство при под­держ­ке Мини­стер­ства куль­ту­ры РФ и Фон­да пре­зи­дент­ских грантов.

Кон­церт досту­пен на медиа­плат­фор­ме СМОТРИМ: https://smotrim.ru/cosmos

Фото теле­ка­на­ла «Рос­сия»

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