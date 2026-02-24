Оплата публикаций

Праздничный концерт «Фанфары Победы — защитникам Отечества — 2026!» в Музее Победы

музей победы - концерт фанфары победы
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

23 февраля в Музее Победы состоялся праздничный концерт «Фанфары Победы — защитникам Отечества — 2026!». В составе сводного духового оркестра и сводного хора в музее на Поклонной горе выступили свыше 500 юных музыкантов, которые исполнили произведения, посвященные России, мужеству, воинской доблести и героизму.

«Мы уже не первый раз в Музее Победы в этот святой для всех жителей нашей страны день, когда мы отдаём дань тем, кто в разные годы стоял на страже рубежей нашей Родины, кто защищал нашу страну, кто защищал свои дома, семьи. Наши бойцы защищают нас и в эту минуту», — отметил президент Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова», заслуженный деятель искусств РФ, член Совета при Президенте РФ по культуре, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.

Концерт начался с исполнения гимна Российской Федерации. Для зрителей также прозвучали композиции «Моя Москва», «Синий платочек», «Казаки в Берлине», «Концертный марш» и другие. Участниками мероприятия стали воспитанники музыкальных школ и школ искусств Москвы и Московской области — детские и юношеские духовые оркестры, ансамбли ударных инструментов, хоровые и хореографические коллективы.

Также во время выступления была записана музыкальная открытка для бойцов специальной военной операции — юные музыканты вместе с залом исполнили песню «Катюша». Запись будет направлена российским военнослужащим на передовую в качестве благодарности и поддержки.

«Мы постоянно участвуем в военно-патриотических мероприятиях. В Музей Победы мы приезжаем тоже каждый год. Сегодня мы выражаем слова благодарности нашим защитникам, в том числе ветеранам, которые защищали страну во время Великой Отечественной войны», — сказала участница духового оркестра Детской школы искусств имени С.Т. Рихтера (Москва) Варвара Шаргина.

Кульминацией концерта стало исполнение легендарных произведений «День Победы» Давида Тухманова и «Прощание славянки» Василия Агапкина сводным духовым оркестром под управлением президента Российского духового общества Михаила Брызгалова.

Проект «Фанфары Победы – защитникам Отечества!» реализуется Ассоциацией «Духовое общество имени Валерия Халилова» в партнёрстве с Музеем Победы и Российским национальным музеем музыки.

