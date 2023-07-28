Праздник народных традиций «Три Спаса в Мелихове» пройдёт в Музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово»

19 августа с 13.00 в Музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» будет проходить праздник народных традиций «Три Спаса в Мелихове».

Начнутся мероприятия освещением яблок, которыми можно угоститься, а также отведать вкусный каравай, которым традиционно встречают в этот день гостей. А если гость приедет в народном русском костюме, то обязательно получит сувенир от музея!

На Руси в эти праздничные дни проходили массовые народные гуляния, ярмарки, поэтому в музей приглашён уникальный коллектив, лауреат всероссийских и международных фестивалей ансамбль гусляров «Волшебные струны». В составе ансамбля – пять профессиональных музыкантов, владеющих более чем 15 музыкальными инструментами: звончатыми, шлемовидными, щипковыми и клавишными гуслями, свирелью, окариной, гармоникой и др.

На этом празднике будет представлен ещё один уникальный фолк-арт проект - «Мода от народа», который объединил в себе музыкантов, фольклористов и художников. Они представят красочное дефиле русских народных костюмов с подробными комментариями ведущего и яркий шоу-показ одежды. У гостей будет возможность не только увидеть, но и создать свой русский образ в ярких сарафанах и в кокошниках в музейном фотосалоне.

В Мелихово приедет «Дом с самоваром» - это передвижной выставочный проект познакомит с предметами старины, с атрибутами русского застолья и чаепития.

В этот день участники праздника также смогут посетить разнообразные мастер-классы, выставки, ярмарку народных промыслов, побывать на тематической экскурсии «Птичьи трели мелиховского сада», поиграть в забытые русские игры, принять участие в турнире по яблочным шашкам. Не обойдётся праздник без традиционных театральных миниатюр по произведениям А.П. Чехова в исполнении артистов Мелиховского театра.

У православных август - один из самых богатых на праздники месяцев в году. А как вы будете отмечать три Спаса? Приезжайте в музей погулять по аллеям, насладиться прекрасными пейзажами, послушать красивую музыку и научиться старинным ремёслам.

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