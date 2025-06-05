Праздник творческого вдохновения: стартует II фестиваль современного искусства «Территория. Иркутск»

5 июня в столице Иркутской области состоялась пресс-конференция, посвященная открытию II фестиваля современного искусства «Территория. Иркутск». Его организаторы — Фонд развития культуры и современного искусства «Территория», Московский музей современного искусства (ММОМА) и золотодобывающая компания «Полюс» — рассказали о подготовленной программе.

II фестиваль современного искусства «Территория. Иркутск» объединяет театральную, профессиональную программы и выставку. Площадками фестиваля выступают Иркутский драматический театр имени Н.П. Охлопкова, театр «Новая Драма», Театр танца Владимира Лопаева «PROдвижение» и Танцевальный центр SIBERION.

В числе ярких событий театральной программы – постановки «Фигаро» и «Пиковая дама» московского Театра на Таганке, сюжеты которых о двойственной природе человека и его страстях актуальны в любые времена. Театральное объединение «Озеро» и пространство «Внутри» (Москва) представят спектакль «Три сестры» — современную интерпретацию чеховской классики. Также зрителей ждет творческая встреча с Юлией Пересильд, которая поделится мыслями о вдохновении и методах работы над ролями.

Также в программе моноспектакль «Конец прекрасной эпохи» Дмитрия Сердюка в сопровождении Симфонического оркестра Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского и музыкальный концерт «Сказки Акстер. Петя и волк» — исполнители Пётр Дранга, Александра Урсуляк и Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии.

Значительное место в театральной программе занимают самобытные постановки победителей Десятого конкурса «Полюс. Золотой сезон» — по случаю его юбилея почти все спектакли из шорт-листа будут представлены широкой публике на фестивале «Территория. Иркутск». Среди спектаклей-победителей есть постановки по мотивам классической драматургии, пьесы современных авторов и экспериментальные работы.

Зрители увидят постановку «Сторож» Городского драматического театра «Поиск» из Лесосибирска в Красноярском крае, где режиссер Илья Зайцев поднимает актуальную тему бегства от реального мира и задается вопросом, не слишком ли высока цена побега. Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова представит драму «Дети» режиссера Андрея Шляпина, которая предлагает новый взгляд на тургеневский роман «Отцы и дети». Спектакль Магаданского музыкального драматического театра «Кукольный дом» режиссера Артёма Устинова обращается к современной классике и вечному конфликту между личной свободой и долгом. «Пучина» режиссера Арсения Мещерякова — это необычная постановка одной из самых глубоких и мудрых пьес А. Н. Островского от Городского драматического театра Шарыпово из Красноярского края. Спектакль «Детали» режиссера Владимира Лопаева из иркутского Центра современного танца «Профессиональное движение» предлагает посмотреть на человека как на конструктор, в котором важна каждая деталь.

Примечательным событием театральной программы фестиваля «Территория. Иркутск» станет спектакль «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова народного театра «Чудак» из города Ангарска — это победитель прошлогоднего фестиваля «Полюс. Золотой сезон», завоевавший сердца зрителей своей оригинальностью и актуальностью.

«С радостным предвкушением открываем этот фестиваль современного искусства в год юбилейного, десятого конкурса «Полюс. Золотой сезон». В этот раз театры Сибири и Дальнего Востока подали рекордное количество заявок на участие в нем. Мы выбирали из 70 спектаклей — ярких, необычных, выдающихся, и теперь представляем на фестивале «Территория. Иркутск» лучшие из лучших работ. Желаем зрителям приятного просмотра, а профессионалам театра — плодотворной работы. Надеемся, что каждый участник фестиваля найдет что-то полезное для себя и уедет с незабываемыми воспоминаниями, новыми идеями и вдохновением», — отметила директор по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс» Виктория Васильева.

В первый день фестиваля «Территория. Иркутск» стартует профессиональная программа для специалистов в сфере театрального искусства. В этом году её участниками стали коллективы всех восьми театров, вошедших в шорт-лист конкурса «Полюс. Золотой сезон», а также 24 специалиста театральной сферы в возрасте от 18 до 35 лет из городов Сибири и Дальнего Востока.

«Фестиваль «Территория. Иркутск» — это мост между традицией и новаторством, где каждый спектакль, выставка или встреча становятся диалогом со временем. В этом году мы увидим, как коллективы-участники интерпретируют классику, раскрывая в ней слои смыслов, актуальные для XXI века. Для нас важно, что программа объединяет не только спектакли, но и профессиональные встречи – это возможность для коллег обменяться опытом и найти новые точки роста. Мы уверены, что каждый участник – и зритель, и профессионал – унесёт с собой что-то ценное: идеи, впечатления или повод для размышления. Это огромная радость, что Иркутск вновь становится центром притяжения для тех, кто верит в преобразующую силу искусства», — добавила директор Фонда развития культуры и современного искусства «Территория» и фестиваля «Территория. Иркутск» Екатерина Якимова.

Мастера театральной сферы обсудят с участниками программы секреты профессионализма и взаимодействия актеров, режиссеров, хореографов, возможности расширения границ театра за счет смежных искусств, особенности создания фестивалей и кросс-культурных проектов, саунд-дизайн в медиаиндустрии и другие актуальные темы.

Традиционно в программу фестиваля вошла художественная выставка Московского музея современного искусства. В этом году она представлена в Иркутском областном художественном музее и называется «Сценические действия», включает в себя экспонаты из коллекции ММОМА и музея, а также работы приглашенных художников. Построенный на визуальных пластических ассоциациях диалог между произведениями покажет, как актуальное искусство работает с вечными темами и вопросами, которые питают художественный образ. Центральная тема выставки — сценического действия как такового — раскрывается в разных контекстах и вариативных трактовках: от его ритуальной составляющей до экзистенциальной. Эта выставка станет вторым проектом ММОМА в Иркутске в рамках совместной программы с фестивалем.

«Эта встреча разнородных, но созвучных высказываний позволяет говорить о сценическом действии не как о жанре, а как о состоянии — с его ритуальными, визуальными, иногда экзистенциальными смыслами. Хочется подчеркнуть профессионализм коллег из Иркутского областного художественного музея, а также выразить благодарность фестивалю «Территория» и компании «Полюс» за доверие и за то, что уже в течение нескольких лет мы вместе выстраиваем долгосрочную региональную культурную программу», — подчеркнул Василий Церетели, директор Московского музея современного искусства (ММОМА), Президент Российской академии художеств.

Фестиваль «Территория. Иркутск» — совместный проект Фонда развития культуры и современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства (ММОМА) и крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс». Предоставляя площадки талантливым театральным коллективам, проект способствует развитию культурной жизни Сибири и Дальнего Востока.