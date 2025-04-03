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Праздник выпускников «Алые паруса» стал победителем престижной премии

editor
By editor
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алые паруса - премия событие года
Фото © пресс-служба Пятого канала

Праздник выпускников «Алые паруса» признан абсолютным победителем XIII ежегодной национальной премии «Событие года». Престижная награда получена в номинации «Лучшая режиссура и постановка мероприятия» в категории «Новаторское решение года». Торжественная церемония награждения прошла в театре им. Владимира Маяковского.

Праздник выпускников «Алые паруса», который стал визитной карточкой не только Санкт-Петербурга, но и всей России, в очередной раз подтвердил свою уникальность и значимость. Эта премия еще раз подчеркивает высочайший уровень организации и творческой работы команды.

Ленинградский выпускной бал появился в 1968 году, в 1979-ом его перестали проводить. В 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала праздник возродили. Корабль с алыми парусами вновь появился в акватории Невы.

Всё это время Пятый канал бессменно обеспечивает его прямую телевизионную трансляцию. Несколько лет подряд команда Пятого является организатором красочного водно-пиротехнического шоу. Главный режиссер постановщик – Михаил Колпахчиев. Постановку концертной части на Дворцовой площади обеспечивает ивент-агентство «ERA». В 2024 году режиссерами выступили Владислав Кабанов и Максим Ахтямов.

Ежегодно организаторы легендарного выпускного стараются удивить выпускников и зрителей, используют инновационные подходы и современные технологии. Так в минувшем году в сценическом комплексе было использовано множество технических средств, подъемных устройств, платформ и подвесных механизмов, парящих в воздухе декораций, сложных арт-объектов. Беспрецедентный шаг художников и дизайнеров – высотное расположение мультимедийных экранов и создание из них волнообразной нелинейной формы. Такого в мире еще не делали.

Сама форма конструкции была по сравнению с предыдущими годами более воздушная и открытая. Использовалось минимальное количество стен. Это позволило увеличить угол обзора до 270 градусов. Сцена имела форму дерева с огромной кроной, с которой происходили различные метаморфозы. Особое внимание организаторы уделили световой составляющей концерта. Зрителям представили необычные эксперименты в виде четкой синхронизации компьютерной графики на светодиодных панелях и физических эффектов световых лучей, а также работы пиротехнических устройств во время выступления звезд российской эстрады.

Водно-пиротехническое шоу в акватории Невы развернулось на десяти локациях. Под залпы салютов и огнепад вместе с героями представления зрители увидели, как зарождается настоящая любовь и какой она обладает силой: помогает преодолевать жизненные испытания. Кульминацией праздника стало появление белоснежного брига «Россия» с алыми парусами. Волшебства моменту придала стая скользящих по воде дельфинов, которые сопровождали корабль. Это были флайбордисты в светящихся костюмах. Во время финальной песни «Нас миллионы» на корабле раскрылся кристалл – символ истинной любви.

В 2024 году праздник увидело почти 37 миллионов человек по всему миру. Трансляция водно-пиротехнического шоу в прямом эфире Пятого заняла первое место федерального эфира в ключевой аудитории канала «Все 25-59» с долей 11,4%. За последние 17 лет праздник посмотрело рекордное количество российских телезрителей — 7,7% в возрасте от 25 до 59 лет. Водную феерию транслировали и другие федеральные каналы. Её совокупная доля в эфире четырех каналов — 26,6% в аудитории старше 18 лет.

Вся телевизионная аудитория праздника по России и странам СНГ достигла 25,5 миллиона человек.

Пятый также вел онлайн-трансляцию легендарного выпускного на своем сайте и в официальных аккаунтах в социальных сетях. В 2024 году шоу в Сети посмотрело 11,3 миллиона человек, это почти на 12% больше, чем в 2023 году.

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