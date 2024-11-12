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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Праздники» и «Макрон» представили в День семьи на ТНТ

editor
By editor
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Праздники. Сериал. 2 сезон. Фото © пресс-служба ТНТ

На телеканале ТНТ две премьеры: второй сезон комедии «Праздники» и новый сериал «Макрон». Оба проекта посвящены непростым отношениям внутри базовой ячейки общества. Производством сериалов занималась компания Good Story Media.

В «Праздниках» в полном составе возвращается уже полюбившаяся зрителям семья Пыжовых. По сложившейся традиции, главные герои встречаются, чтобы отметить очередной «красный день календаря» – Новый год, 8 марта, дни рождения каждого из родственников, а также по другим важным датам. Правда, порой эти застолья приводят к непредсказуемым последствиям.

Во втором сезоне Пыжовы столкнутся с новыми вызовами. Обе сестры Лена (Анастасия Калашникова) и Юля (Яна Енжаева) планируют узаконить отношения со своими возлюбленными. Однако, старшая начнет сомневаться, правильный ли она делает выбор?! В то же самое время младшая ждет ребенка, а значит родители девушек (их играют Мария Аронова и Виталий Хаев) вынуждены привыкать к статусу бабушки и дедушки. Они попытаются взять всё под контроль, а молодому поколению еще придется побороться за право воспитывать детей так, как хочется.

Актер Виталий Хаев: «Наши гениальные авторы Дмитрий Ковалев и Денис Шенин в этом сезоне прописали более глубокие конфликты. Поэтому сезон будет насыщенным. Но это не означает, что жанр комедии ушел. Ситуации станут еще смешнее, а проблемы – жестче. Кроме того, в семье рождаются дети, происходят свадьбы, и все перипетии отношений Пыжовых станут ярче».

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Макрон. Сериал. Фото © пресс-служба ТНТ

В свою очередь, комедийный сериал «Макрон» смотрит на семейные отношения с неожиданной стороны и бросает вызов устаревшим возрастным стереотипам.

Главный герой проекта Андрей (Алексей Лукин) завел роман на рабочем месте, и не с кем-нибудь, а с собственной начальницей Викой (Марина Александрова). Несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте, молодой человек настроен серьезно, поэтому он решает познакомить возлюбленную с семьей. Он приезжает к родителям в небольшой город в Архангельской области, однако мама (Ольга Медынич) и папа (Михаил Трухин) юноши в ужасе от того, что в семье появился собственный «Макрон». Женщина идет на всё, чтобы отвадить потенциальную невестку от своего сына. Кроме того, на горизонте появляется бывшая подруга Андрея (Дарья Пицик). Она также вмешивается в ситуацию, а отец девушки (Александр Робак) и вовсе влюбляется в Вику. Остается лишь один вопрос: хватит ли у пары духа и решимости пойти против общества?!

Алексей Лукин, исполнитель главной роли: «На «Макроне» у нас сложилась очень классная команда, всё было по-семейному, я каждый день с большим удовольствием приезжал на смену. Также в Макроне супер каст, все с прекрасным чувством юмора, большие профессионалы. Что касается моего персонажа Андрея – он очень добрый парень, искренне любящий свою девушку, которая старше его на 20 лет. Когда он приезжает к семье, он снова становится маминым сыном, поскольку ещё не до конца сепарировался от родителей. Поэтому дальше, находясь между двух огней, он пытается все разрулить, чтобы и родителям было хорошо, и девушке было тоже комфортно. Для меня он – кот Леопольд, искренний и светлый. Я всегда его оправдывал и мне кажется, мы с ним прошли очень классный путь».

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