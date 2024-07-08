РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир кино«Предчувствие»: Футуристическая драма Бертрана Бонелло

«Предчувствие»: Футуристическая драма Бертрана Бонелло

editor
By editor
54
предчуствие

2044-й год, из-за развития технологий никакой работы для большинства людей не осталось, улицы городов опустели. Девушка Габриэль трудится надзирательницей какого-то сложного механизма и чувствует себя глубоко несчастной. Ее проблему может решить процедура «очистки» ДНК: специальный аппарат погружает человека в сон и предлагает пережить травмирующие воспоминания прошлых реинкарнаций.

Габриэль соглашается на лечение и погружается в жизни своих версий 1910-го года и 2014-го. Оказывается, что Габриэль начала XX века известна по всему Парижу в качестве талантливой пианистки. На одном из светских раутов девушка знакомится с обворожительным Луи и решает сбежать с ним от своего мужа. Габриэль начала XXI века совсем другая: она начинающая актриса без больших контрактов, присматривающая за домами богатых людей в их отсутствие. В один момент за ней устраивает слежку подозрительный молодой человек Луи, снимающий пугающие видео о ненависти к женскому роду.

Хотя имя Бертрана Бонелло известно прежде всего по картине «Сен-Лоран. Стиль — это я» (2014), за плечами автора огромный послужной список. Он постоянный гость Каннского кинофестиваля, где были показаны большинство его произведений Картину Бертрана «Кома» — отобрали в программу «Встречи» 72-го Берлинского кинофестиваля и затем наградили призом международной прессы FIPRESCI.

Главные роли исполнили: Леа Сейду («Дюна: Часть вторая»), Джордж Маккэй («1917»), Гуслаги Маланга («Сент-Омер»), Даша Некрасова («Наследники») и Мартин Скали. Одна из частей фильма «Предчувствие» основана на новелле Генри Джеймса «Зверь в чаще» (1903).

Футуристическая драма «Предчувствие» Бертрана Бонелло, участника и призера международных кинофестивалей. В новой картине режиссер показывает мир будущего, где люди ради достижения счастья избавляются от генетической памяти. Премьера фильма «Предчувствие» состоялась в основном конкурсе 80-го Венецианского кинофестиваля. Затем картину показали на других смотрах, одной из ее наград стал приз за «Лучшую женскую роль» на международном кинофестивале в Вальядолиде.

Предыдущая статья
Посвящение Сергею Дягилеву
Следующая статья
Женщины из Башкирии и мужчины из Пермского края больше остальных заинтересованы в книгах по семейной психологии

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru