«Предчувствие»: Футуристическая драма Бертрана Бонелло

2044-й год, из-за развития технологий никакой работы для большинства людей не осталось, улицы городов опустели. Девушка Габриэль трудится надзирательницей какого-то сложного механизма и чувствует себя глубоко несчастной. Ее проблему может решить процедура «очистки» ДНК: специальный аппарат погружает человека в сон и предлагает пережить травмирующие воспоминания прошлых реинкарнаций.

Габриэль соглашается на лечение и погружается в жизни своих версий 1910-го года и 2014-го. Оказывается, что Габриэль начала XX века известна по всему Парижу в качестве талантливой пианистки. На одном из светских раутов девушка знакомится с обворожительным Луи и решает сбежать с ним от своего мужа. Габриэль начала XXI века совсем другая: она начинающая актриса без больших контрактов, присматривающая за домами богатых людей в их отсутствие. В один момент за ней устраивает слежку подозрительный молодой человек Луи, снимающий пугающие видео о ненависти к женскому роду.

Хотя имя Бертрана Бонелло известно прежде всего по картине «Сен-Лоран. Стиль — это я» (2014), за плечами автора огромный послужной список. Он постоянный гость Каннского кинофестиваля, где были показаны большинство его произведений Картину Бертрана «Кома» — отобрали в программу «Встречи» 72-го Берлинского кинофестиваля и затем наградили призом международной прессы FIPRESCI.

Главные роли исполнили: Леа Сейду («Дюна: Часть вторая»), Джордж Маккэй («1917»), Гуслаги Маланга («Сент-Омер»), Даша Некрасова («Наследники») и Мартин Скали. Одна из частей фильма «Предчувствие» основана на новелле Генри Джеймса «Зверь в чаще» (1903).

Футуристическая драма «Предчувствие» Бертрана Бонелло, участника и призера международных кинофестивалей. В новой картине режиссер показывает мир будущего, где люди ради достижения счастья избавляются от генетической памяти. Премьера фильма «Предчувствие» состоялась в основном конкурсе 80-го Венецианского кинофестиваля. Затем картину показали на других смотрах, одной из ее наград стал приз за «Лучшую женскую роль» на международном кинофестивале в Вальядолиде.