Предметы чеховской эпохи – в подарок к Международному дню музеев

В преддверии Международного дня музеев необычный подарок получил литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Более 360 предметов передал в фонды музея коллекционер, председатель Земского собрания Городецкого муниципального округа Нижегородской области Николай Поляков. Среди них предметы быта чеховской эпохи – кухонная утварь, столовые приборы, самовары и чайники, ступы с пестами, редкие книги, медицинские предметы – ножницы, бутылочки из-под лекарств, предметы церковной тематики – обрядовые кресты, религиозные книги, иконы. Также присутствуют старинные фотоаппараты и денежные купюры.

Столь масштабное пополнение коллекции очень символично для музея книги Чехова – в 2025 году отмечается 165-летие со дня рождения писателя, 135-летие его путешествия на Сахалин и 130-летие с момента выхода книги «Остров Сахалин» отдельным изданием. Кроме того, в сентябре исполнится 30 лет с того момента, как сам музей впервые открыл свои двери для посетителей. Отметим, что формирование его коллекций началось ещё в 1989 году, когда горисполкомом Южно-Сахалинска было принято решение о создании музея книги Чехова на общественных началах. С тех пор он ведёт активную и плодотворную работу по исследованию и сохранению творческого наследия писателя, изучению роли его личности в истории островного региона, развитию культурной среды области. К слову, музей обладает самой большой коллекцией изданий книги «Остров Сахалин», включая и самые первые экземпляры, датированные концом XIX века, и многочисленные переводы книги, которые продолжают выходить до сих пор.

Пополнение фондовых коллекций и расширение горизонтов исследования – одна из важнейших задач музея. В командировке в г. Городец Нижегородской области, организованной по инициативе губернатора островного региона Валерия Лимаренко, побывали заместитель директора, кандидат филологических наук Анастасия Степаненко и главный хранитель музейных предметов Мария Горбунова. Они произвели отбор и отправку будущих экспонатов на Сахалин. Музей книги благодарит Николая Фёдоровича за щедрые подарки! Переданная коллекция уже в пути, её прибытие и распаковка предметов ожидаются в июне. Они обязательно будут использованы в выставочной деятельности музея, тем более что в ближайшее время в нём планируется масштабная реэкспозиция.

Отдельные слова благодарности музей выражает начальнику управления культуры и туризма администрации Городецкого муниципального района Ларисе Кафаровой – за организацию культурной программы и знакомство с музеями!