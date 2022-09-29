Представители федеральной сети арт-резиденций «Таврида.АРТ» собрались в Нижневартовске

26 сентября в Нижневартовске стартовал съезд региональных команд федеральной сети арт-резиденций арт-кластера «Таврида». Представители 50 арт-резиденций из 27 регионов страны собрались в Югре в рамках выездного образовательного модуля, чтобы в командах разработать проекты совместных мероприятий, которые будут реализованы в 2023 году.

Торжественное открытие состоялось 26 сентября в арт-резиденции «Ядро». В рамках церемонии генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин рассказал о позиции арт-резиденций в общей концепции «Тавриды» и о совместных перспективах развития.

«Первый в России молодёжно-просветительский курорт, в центре которого Университет креативных индустрий, – главный вектор, с которым сопряжены планы нашей команды на ближайшие годы. Поскольку вы часть команды, – отметил Сергей Першин, обращаясь к представителям арт-резиденций, – предлагаю нашу общую встречу посвятить обмену опытом и планированию. Создавая новые возможности, мы в полной мере должны осознавать свою ответственность и максимально эффективно использовать потенциал региональных команд».

Участников поприветствовала директор Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Елена Шумакова. В своей речи она подчеркнула важность системного, ответственного подхода к развитию креативных индустрий на самом высоком административном уровне.

«Вклад в креативные индустрии – это инвестиции в людей, инвестиции в развитие территорий, инвестиции в то, чтобы местный культурный код давал востребованные продукты, которые нужны каждому жителю. У нас в регионе действует система, которая позволяет молодым людям с 14 лет получать гранты и реализовываться в системе креативных индустрий, действует сеть арт-резиденций, есть школы и колледжи креативных индустрий. Для нас важно, чтобы все эти площадки работали по самым современным стандартам и чтобы люди, которые начинают свой путь на площадках арт-резиденций, впоследствии становились резидентами «Тавриды» и были конкурентоспособны на российском и международном уровне», — отметила Елена Шумакова.

От лица города к участникам съезда арт-резиденций обратился заместитель главы Нижневартовска Николай Лукаш: «Арт-резиденции ворвались в жизнь региона не так давно большими яркими пятнами. Мы наблюдаем, как динамично и эффективно они развиваются. Сегодня их наполняют активные молодые профи, творческие и креативные лидеры, которые в синергии способны создавать новые смыслы и вдыхать новую жизнь в города. Уверен, что обмениваясь опытом с коллегами и единомышленниками из других регионов, наша арт-резиденция, как мы и рассчитывали, усилится и станет центром для молодого и креативного населения нашего города».

Руководитель работы с арт-резиденциями арт-кластера «Таврида» Дарья Иодо представила новые арт-резиденции и успешные кейсы их участия в масштабных проектах арт-кластера.

27-28 сентября участников ждет плотная образовательная программа, эксперты которой: стэндап-тренер, автор серии книг-антидепрессантов Алёна Лепёшкина (г. Смоленск); куратор программы Арт-резиденций Уральской индустриальной биеннале, куратор арт-резиденции «Шимская горка» Женя Чайка (г. Екатеринбург) и директор Уральского филиала Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Екатеринбурге Кристина Горланова (г. Екатеринбург). В формате лекций и мастер-классов они расскажут о том, как эффективно выстроить работу арт-резиденции, чтобы она была эффективной для самой арт-резиденции, привлекательной для местных творческих команд, интересной жителям и стала инструментом развития региона.

Практическая часть обучения – воркшопы. В командах при поддержке кураторов и экспертов участники разработают проекты совместных мероприятий как между арт-резиденциями, так и совместно с «Тавридой», которые будут реализованы в 2023 году.

В завершение выездного образовательного модуля десяткам арт-резиденций будут вручены свидетельства о партнерстве с АНО «Центр развития культурных инициатив».

Федеральная сеть арт-резиденций является проектом арт-кластера «Таврида» и реализуется с 2019 года. В настоящее время в сети 60 арт-резиденций в 35 регионах страны.

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