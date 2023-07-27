Представители лучших сельских творческих пространств обучаются в Академии «Меганом»

С 25 по 28 июля в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») проходит очный модуль проекта «Творчество на селе» Всероссийской программы от Российского союза сельской молодёжи и Росмолодёжь «Кадры для села». По результатам обучения участники сформируют дорожную карту творческих мероприятий в своих селах.

«Творчество на селе» — проект Российского союза сельской молодежи реализуемый совместно с Росмолодёжью в рамках программы «Кадры для села». В Академии творческих индустрий «Меганом» участники смогут обменяться опытом создания креативных пространств на сельских территориях и вдохновятся на реализацию проектов для своей малой родины. Ранее в рамках проекта прошел конкурс среди креативных пространств в селах, в котором приняли участие учреждения культуры, общественные организации (ресурсные центры, студии, коворкинги), площадки культурно-массовых и досуговых мероприятий. Представители 24 творческих пространств будут обучаться в Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму с 25 по 28 июля, чтобы развить свои творческие компетенции.

Целью проекта «Творчество на селе» стало создание условий для вовлечения молодёжи в творческую деятельность на сельских территориях. Образовательная программа направлена на разработку и внедрение новых форм досуговой деятельности среди молодёжи на сельской территории. В рамках нее участники получат новый опыт для проведения различных мероприятий и презентуют свои проекты, которые опытные эксперты укомплектуют под ключ. По результатам обучения участники сформируют дорожную карту творческих мероприятий в своих селах.

В течение образовательного модуля работать с участниками будут представители учреждений культуры. Кроме того, со словами вдохновения и напутствия к участникам обратятся известные звезды телевидения и театра, такие как Екатерина Стриженова, Тимур Еремеев, Андрей Мерзликин и Денис Майданов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.