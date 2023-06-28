Представители правительства столицы обсудят сотрудничество с партнерами из Таиланда

В рамках «Москва-феста» представители правительства Москвы обсудят перспективы сотрудничества с партнерами из Таиланда, сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«В рамках главного события в сфере креативных индустрий «Российская креативная неделя. Москва-фест», которое пройдет с 3 по 9 июля в столице, на территории Парка Горького расположится павильон Таиланда. Его гости смогут погрузиться в культурную атмосферу королевства, оценить разнообразие тайского искусства и национальных ремесел. Их ждет выставка текстиля, ювелирного искусства и гончарного мастерства, дизайнерские предметы интерьера и декора, показы фильмов и анимации, а также панельные дискуссии о перспективах сотрудничества России и Таиланда.

В 19:00 6 июля в павильоне состоится мероприятие с участием представителей посольства Таиланда в России, Агентства креативной экономики Таиланда (СЕА), департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, Агентства креативных индустрий Москвы, а также лидеров мнений различных креативных индустрий - кино и телевидения, образования, моды, дизайна, архитектуры и других творческих областей, а также журналистов, освещающих эти сферы», - говорится в сообщении.

Как уточняется, в роли спикеров выступят международный эксперт в сфере креативных индустрий, член совета директоров «Роскино», основатель международного агентства JM Connect and Create Евгения Маркова, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд в РФ Сасиват Вонгсинсават, исполнительный директор Агентства креативной экономики Таиланда (СЕА) Чакрит Пичянгкул, директор по развитию креативной городской среды СЕА Монтини Йонгвикул, директор по корпоративным коммуникациям университета Чиангмая - профессор Аринья Понгват и другие.

Отмечается, что представители международной делегации расскажут о креативных индустриях и ремесленных традициях Таиланда, двух ведущих университетах страны - SMU и PSU, а также о продукции, созданной на базе этих вузов, о производителях игр и видеоконтента, презентуют коллекцию традиционных и современных ювелирных изделий.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, которые приводятся в материале, взаимный интерес креативных индустрий России и Таиланда стремительно растет. «Главная задача сейчас - продолжать находить и развивать новые возможности, налаживать прочные деловые и культурные связи между тайскими и московскими творческими и деловыми кругами. Участие Москвы в Международной неделе дизайна в Бангкоке, на которой были представлены различные направления креативного бизнеса, стало первым шагом. Мы успешно продемонстрировали инновационные продукты в креативных индустриях от столичных предпринимателей, провели образовательные мероприятия и продуктивные переговоры с представителями местных властей и бизнеса. Участие российских компаний стало результатом перекрестного сотрудничества Агентства креативных индустрий с Центром творчества и дизайна Таиланда (TCDC). Теперь мы встречаем наших коллег из Таиланда на «Российской креативной неделе. Москва-фест», - подчеркнул он.

В пресс-службе напомнили, что автономная некоммерческая организация Агентство креативных индустрий (АКИ) создана в 2020 году департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы и является ресурсным центром по развитию креативного предпринимательства и улучшению города силами креативных индустрий. Так, креативные индустрии сегодня - это особый сектор экономики Москвы, в котором работают более чем 100 тыс. организаций по направлениям: мода, дизайн, арт, киноиндустрия, видеоигры, реклама, архитектура и другие.

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