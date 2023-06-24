Садовый мангал из металла с крышей, эстетично дополнит участок загородного дома или дачи. Более всего для эстетического украшения походят мангалы с крышей. Они различаются по размерам, от компактных с одной жаровней. До крупных комплексов, заменяющих летнюю кухню или беседку. Почему стоит рассмотреть размещение такого мангала на своем участке? Рассмотрим подробней. А ознакомиться с удачными моделями конструкций можно по адресу: https://mangalplus.ru/mangaly/s-kryshey/.

Что из себя представляет мангал с крышей

Стальной мангал с крышей состоит из следующих частей:

Опорный каркас – изготавливается из металлического проката, круглой или профильной трубы. Формирует основную часть конструкции, места для установки рабочих компонентов, ограждает рабочее место, поддерживает кровлю;

Крыша – может быть односкатной или арочной. Арочные сегментные кровли, состоящие из трех частей защищают от осадков и солнечного света, не задерживают дым, поднимающийся вверх от жаровни;

Рабочее оснащение – металлический мангал с козырьком, комплектуется жаровней для шашлыка, рассчитанной на разное количество шампуров. В доп. комплектацию жаровни входит крышка и решетки барбекю, съемный подвес для казана. Дровяная печь дополнит композицию большого мангального комплекса, подойдет для приготовления блюд в казане, кастрюле, сковороде.

В качестве украшений часто используются элементы горячей или холодной машинной ковки. Они придают каркасу красоту, а также используются в качестве распорок, поддерживающих деталей конструкции.

Преимущества и особенности

Мангалы и мангальные комплексы с крышей удобны своей универсальностью, заслуживают внимания по разным причинам:

Применение в любую погоду в любое время года – крыша надежно защищает конструкцию, жаровню и повара от дождя и снега, в летний период защитит от прямых солнечных лучей. Такой подход, расширяет возможности по использованию комплекса в течение календарного года, а не только в летнее время;

Украшение садового участка – декоративная конструкция с кованными элементами отлично сочетается с окружающей зеленью и постройками на территории объекта;

Замена беседки или летней кухне – комплексы разной конфигурации позволят заменить любое сооружение для отдыха на участке. Они могут иметь удобные посадочные места, все необходимое для приготовления пищи на открытом огне и углях;

Надежность и долговечность – применение металлопроката, сварочные соединения, обработка защитными составами повышают долговечностьизделий. Кроме того, крыша защищает конструкцию от дождя и снега предотвращая коррозию.

Даже большие мангалы с навесом имеют небольшой вес. Их могут перемещать по участку 2-3 человека в зависимости от особенностей конструкции и ее массы. Это дает необходимую мобильность, быстрый подбор места для установки. Ножки с расширенным основанием позволяют устанавливать изделия на бетонированных, отделанных плиткой или грунтовых участках. Крытый мангал, изготовленный по стандарту, прослужит до 10 лет и более, требуя минимального ухода и технического обслуживания основных узлов и деталей.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.