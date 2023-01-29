«Прекрасное далёко»: Групповая выставка о вечном пути к несбыточному идеальному

В Центре современного искусства КРЕАДОР открывается групповая выставка «Прекрасное далёко». Отобранные в ходе open call-a работы воплощают в себе идею поисков идеального места: реального и умозрительного. Китеж-град или золотое Эльдорадо — мифы, реальность которых не вызывает сомнений, зрителю лишь остается найти недостающий фрагмент «карты сокровищ».

Что такое «Прекрасное далёко», и где его искать? «...Мы проходим трансформации как посредством взаимодействия с окружающим миром, так и через внутреннюю работу над собой. Так у каждого из нас складываются уникальные представления о прекрасном, грядущем и собственном пути», — подчеркивает куратор выставки Полина Жадько.

Человеку свойственно погружаться в прошлое: детские воспоминания нередко окутаны теплом и счастьем. Другие связывают всё светлое с мечтой об утопическом будущем, где все счастливы. В экспозиции представлены обе позиции: фотографии ночного Серпухова начала нулевых из серии «Ночь Серпа» Алисы Калиничевой, находящиеся на грани маргинальности, и живопись Юлии Кузиной с её хрупкими, похожими на фей и инопланетянок существами, парящими в цветах.

Особый шарм всей выставке придает взаимозаменяемость в русском языке букв «е» и «ё». Никогда невозможно понять, достигли ли мы прекрасного «далёка» или оно всё ещё находится слишком «далекó», чтобы его постичь.

Эта выставка — не манифест инфантильных мечт, а попытка создать комфортную среду для размышления о собственном «прекрасном» каждого.

Выставка работает со 2 февраля по 3 марта 2023 года.

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