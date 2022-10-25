Премьера захватывающего остросюжетного детектива «Переговорщик» в KION

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о премьере захватывающего остросюжетного детектива «Переговорщик», которая состоится 3 ноября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION. Это сериал об уникальном специалисте, который способен решить практически любой конфликт методом переговоров. Разработка сериала — KION, производство сериала — продюсерская компания «Среда». Режиссером проекта выступил Нурбек Эген, а одним из автором сценария и продюсером — Олег Маловичко («Хрустальный», «Нулевой пациент»).

Александр Максимов (Кирилл Пирогов) – лучший в стране переговорщик и блестящий психолог. За много лет в профессии Максимов выработал уникальный метод ведения переговоров. Но это не спасло его от трагедии – девять лет назад при освобождении заложников в школе погибли невинные люди, в том числе его дочь. Съедаемый чувством вины, Максимов ушел со службы, оставил семью — жену (Лянка Грыу) и сына (Петр Натаров), друзей, порвал все связи — о нем буквально ничего не было слышно. Максимов живет отшельником, работает в центре психологический помощи по телефону — и каждый день находится на грани увольнения. Несмотря на высокую результативность, он часто нарушает официальный протокол и вызывает гнев начальства. История стартует с неожиданной находки: на лобовом стекле автомобиля Максимова кто-то оставляет записку, напоминающую о событиях 9-летней давности. Кто-то втягивает Максимова в опасную игру и заставляет “проснуться”. Кто-то бросает ему новый вызов…

«Переговорщик» — напряженный детектив, в котором тесно переплетены захватывающий экшн и тонкая психологическая драма. Это история профессионала, который умеет «читать» людей. При этом он — «сапожник без сапог»: его навыки переговорщика и способность к манипуляции не помогли сохранить семью. Помимо сквозного драматического сюжета, в истории есть вертикальные кейсы, которые впервые в российском кино дают объемное представление о работе главного героя (проект создавался совместно с профессиональными переговорщиками-консультантами).

Помогая другим людям, герой излечивается и от собственной душевной травмы, перестает каждый день наказывать себя за “ошибку” — и этим дарит зрителям надежду, что все трудности преодолимы.

Роли в сериале исполнили Кирилл Пирогов, Владимир Мишуков, Лянка Грыу, Вильма Кутавичюте, Виталий Коваленко, Петр Натаров, Нино Нинидзе, Максим Белбородов, Юрий Цурилло, Александр Клюквин, Маруся Зыкова, Алексей Кирсанов и другие российские актеры.

Автор идеи — Юлия Идлис. Сценарий написали Олег Маловичко («Хрустальный», «Нулевой пациент») и Сергей Калужанов («Мажор»). Генеральные продюсеры – Игорь Мишин, Александр Цекало, Иван Самохвалов. Продюсеры — Максим Филатов, Олег Маловичко. Креативные продюсеры — Наталья Исакова, Анастасия Баташова.

Режиссером сериала выступил Нурбек Эген — киргизский и российский режиссер и сценарист. Выпускник актерского факультета в Институте искусств (Бишкек), режиссерского факультета ВГИКа (мастерская В.И. Хотиненко) и Нью-Йоркской киноакадемии. Начинал снимать полнометражные фильмы в 2000-х, картины «Сундук предков» и «Пустой дом» выдвигались на соискание премии «Оскар» от Кыргызской республики. В последние годы снимает сериалы: «Алиби» с Евгением Стычкиным и Ольгой Сутуловой, «Шерлок в России» с Максимом Матвеевым и Владимиром Мишуковым, «Мажор 4» с Павлом Прилучным и Любовью Толкалиной, а сейчас работает над вторым сезоном сериала «Контакт» с Павлом Майковым и Ириной Паутовой.

Премьерный показ сериала состоялся летом 2022 года в рамках фестиваля телесериалов «Пилот».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.