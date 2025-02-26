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Премьера детектива «Изгой. Отцы»: Жора Белоног снова вне закона

editor
By editor
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изгой отцы
«Изгой. Отцы». Сцена из сериала. Фото © пресс-служба Пятого канала

На Пятом канале состоится премьера третьей части сериала «Изгой». Обвинение в убийстве, похищение жены и племянника, исчезновение родителей и ожившие враги из прошлого. Жоре Белоногу снова придется восстанавливать мир и покой в провинциальном Каменецке. Главную роль в фильме исполнил Андрей Фролов. В съемках также приняли участие Глафира Козулина, Алексей Нилов, Оксана Базилевич, Мирон Проворов, Никита Чеканов и другие актеры.

Название третьего сезона — «Отцы» — выбрано неслучайно. В центре истории оказываются семейные ценности и борьба за счастье близких людей. Сам Жора вместе с женой Оксаной воспитывают дочку. Оксана узнает о существовании родного отца и отправляется на его поиски. Из тюрьмы после длительного заключения выходит папа Елизаветы Ягайловой по прозвищу Лихо. У каждого из родителей задача одна – защитить своих родных, только вот методы разные.

После многолетнего перерыва Георгий Белоног возвращается на службу в полицию, помогает Следственному комитету. Но всё осложняется с появлением в городе Елизаветы «Лихо», которую считали мертвой. Как оказалось, она не погибла от пули Жоры. После комы и двухлетнего лечения она вернулась, чтобы отомстить и уничтожить всю семью Белоногов. Верным помощником становится её отец.

Сначала пропадают родители Жоры, погибает младший брат Оксаны. А убийство полковника Архипова обставляют так, что единственным подозреваемым становится Жора. Его застают на месте преступления и пытаются арестовать. Чтобы доказать свою невиновность, найти родителей и спасти семью, Белоног вынужден бежать. Теперь он вне закона. Но майор не привык сдаваться перед лицом опасности и готов восстановить справедливость любой ценой.

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