Премьера детективного триллера «Дождись темноты» в Театре «V»

1 и 2 февраля в Театре «V» состоится премьера детективного триллера в двух актах по пьесе Фредерика Нотта «Дождись темноты».

Впервые спектакль по этому произведению был поставлен на Бродвее в 1966, а уже в 1967 году успешно экранизирован режиссером Теренсом Янгом с участием таких мировых звезд кинематографа, как Одри Хепберн, Алан Аркин и др. Фильм взял премии «Оскар» и «Золотой Глобус» и с тех пор произведение Фредерика Нотта обрело всемирную популярность. Удивительно, что в России пьеса ни разу не ставилась. Спектакли с детективным сюжетом – одни из самых востребованных и, к сожалению, одни из самых редких в театральной афише.

Сюжет спектакля захватывает и удерживает внимание зрителей до последней минуты: «Партия нелегального товара, спрятанная в безобидной игрушке, по стечению обстоятельств оказывается в доме у ничего не подозревающей семейной пары. Группа мошенников решает заполучить её. Их план предельно прост: обманом выпроводить мужа из дома и, применив проверенную схему, жена сама отдаст им куклу. Мошенничество - их хлеб. Они профессионалы. А тут еще и выясняется, что "жертва" слепа! Что может пойти не так? Не спешите с выводами - дождитесь темноты!».

Режиссер Артем Сухоруков. В ролях: Ирина Манакина, Антон Ощепков, Николай Завьялов, Руслан Воронин, Никита Недосек, Елизавета Завьялова, Татьяна Воронина.

Билеты по ссылке.

Начало в 19.00.

Где? Культурный центр «ЗИЛ». Москва, ул. Восточная, д. 4, к. 1.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.