Премьера дока «РокБаритон» прошла в рамках ММКФ

На 44-м Московском международном кинофестивале в рамках конкурса документальных картин 31 августа состоялась премьера фильма «РокБаритон» французско-российского производства (режиссёр Бертран Норман). Перед премьерой прошли пресс-показ и пресс-конференция, модератором которой выступил режиссёр Сергей Мирошниченко, художественный руководитель документальной программы ММКФ.

Кинолента поразила зрителей своими контрастами и захватывающим сюжетом – всё благодаря неординарности и уникальности главного героя – оперного певца Евгения Никитина. Помимо оперы и работы в Мариинском театре артист увлекается роком – сам пишет музыку и песни.

«Для меня работа над фильмом была привлекательна предоставленной возможностью показать не только ту часть моей жизни, которая многим известна, но и рассказать зрителю об увлечении рок-музыкой», – поделился Никитин.

Идея фильма родилась в 2011 году после знакомства режиссёра с артистом. В течение десяти лет Норман наблюдал за героем, путешествовал с ним по миру, стараясь не идти по подготовленному сценарию, а показывать его жизнь такой, какая она есть.

«На тот момент я уже снял несколько документальных фильмов об артистах и исполнителях, дирижерах, музыкантах. Мне было интересно наблюдать за людьми, пытаться хотя бы немного проникнуть в тайну, которую они представляют для зрителей, и узнать, кем они были, что делает их уникальными артистами. После этих фильмов мне всегда хотелось исследовать оперное искусство. Оно мне нравилось, но казалось не очень кинематографичным. Только благодаря Евгению я понял, что вместе с ним возможно затронуть ту самую грань оперного искусства и снять кино», – поделился Бертран Норман.

Продюсер картины Станислав Ершов рассказал, что когда встретил Евгения в 1990-х гг., оперный певец произвел на него «своеобразное» впечатление: с одной стороны, артист обладал поражающими вокальными способностями, а с другой – своим колоритом и неординарностью характера.

«На самом деле, оперное вокальное искусство – самое честное. Если ты вышел на сцену, открыл рот, а у тебя не “летит”, всё, спасибо, до свидания. Зритель моментально считывает талант и искренность, чувствует настоящее искусство», – отметил Ершов. Продюсер добавил, что фильм вызвал интерес в профессиональных кругах в Европе и других зарубежных странах: ещё на этапе производства было подписано соглашение о дистрибьюции с известной международной компанией Poorhouse International, которую представляет

Райнер Моритц (Reiner Moritz).

Генеральный директор компании «Нева Фильм» Олег Березин, выступивший сопродюсером картины «РокБаритон» сообщил, что в прокат фильм выходит с 20 сентября в избранных кинотетрах страны.

До этого момента специальные показы пройдут в нескольких городах: 8 сентября в 19:00 – в Казани, в рамках Международного фестиваля мусульманского кино (кинотеатр «Синема 5», ТРЦ «Республика»), 17 сентября в 16:30 – в Челябинске (кинотеатр «Знамя»), 20 сентября в 19:00 – в Санкт-Петербурге (Кино&Театр в отеле «Англетер»).

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