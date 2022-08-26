Премьера документального комедийного сериала «Земля больших возможностей» в онлайн-кинотеатре KION

Онлайн-кинотеатр KION объявляет об эксклюзивной премьере документального комедийного сериала «Земля больших возможностей» из линейки KION Originals о сибирском фермере Джастасе Уолкере, который мечтает возродить фермерскую культуру в России. Это совместный проект KION, Bazelevs и киностудии «СТАЯ.ДОК». Премьерный показ фильма состоится в документальном конкурсе 44-го Московского международного кинофестиваля.

«Земля больших возможностей» — это уникальный документальный проект, живая, динамичная история с социальным аспектом и чудесными юмором. Проект режиссера Андрея Ананина — увлекательное приключение человека из другой культуры, который адаптировался в новых условиях и сумел добиться внушительного успеха. Через цепочку неудач и потерь, преодолевая самые разные препятствия, иностранец становится только сильнее и ни на минуту не теряет веру как в себя, так и в тех, кто его окружает.

Главный герой «Земли больших возможностей» — фермер Джастас Уолкер. Когда-то Джастас вместе с большой американской семьей перебрался из Соединенных Штатов в русскую Сибирь и обосновался в поселке Такучет Красноярского края. Со временем родители Уолкера вернулись в Америку, но Джастас был настроен остаться в России. В Такучет к Уолкеру в Россию приехала его американская подруга Ребекка, ставшая впоследствии женой, с которой они вместе воспитывают уже трех дочерей. Российской аудитории американец из далекой Сибири запомнился как герой интернет-мема — однажды он попал в объектив камеры федерального телеканала и отличился от других спикеров новостного выпуска ироничным взглядом на жизнь и взрывным заразительным смехом.

За годы фермерства Джастас обустроил в Такучете настоящее персональное хозяйство. Трудолюбие и стремление во что бы то ни стало добиваться поставленных целей разительно отличает американского фермера на фоне остальных жителей деревни. «Веселый молочник», воплощающий классическую американскую мечту на исконно русской земле — образ, который не мог пройти мимо кинематографистов. Уникальная жизнь Джастаса, в которой личные драмы переплетаются с трудностями адаптации в другой стране и проблемами жизни в регионах, а личные победы – с достижениями фермерского хозяйства региона, стала основой документального мини-сериала. Жизнь и деятельность Джастаса популяризирует любовь и бережное отношение к земле, чьей бы она ни была.

В хозяйстве Джастас старался полагаться только на себя и родных людей. Со временем вести об успехе его фермерского хозяйства распространились, и у Джастаса появились первые ученики-волонтеры — быть фермерами решились Андрей и Владимир. Это бывшие городские жители, закаленные сибирскими морозами и насыщенным багажом из прошлой жизни. Не покладая рук, они трудятся на ферме, развивая собственные сельскохозяйственные ячейки. Джастас для них — наставник, ментор, человек, который через призму труда дает им новый вектор развития, возможность начать новую жизнь, не оглядываясь на травматическое прошлое.

Режиссер проекта – Андрей Ананин, окончил режиссерский факультет ВГИКа (кафедра неигрового кино, мастерская С.В. Мирошниченко). Познакомился с Джастасом еще в середине 2010-х — тогда Андрей снял студенческий короткий метр «Американская мечта» (2015). В общей сложности «Земля больших возможностей» снималась 8 лет.

В 2019 году Андрей Ананин вместе с Юлией Серьгиной и Арсением Кайдацким, выпускниками мастерской Сергея Мирошниченко, основали киностудию «СТАЯ.ДОК». В центре внимания киностудии – локальные феномены, характерные для отдельных областей и регионов России. Среди проектов студии – «Уральское дерби» и «Амурская Голгофа».

Продюсерами проекта «Земля больших возможностей» стали Игорь Мишин, Тимур Бекмамбетов, Ангелина Ашман. Осенью 2020 года документальный мини-сериал был впервые предложен киностудией «СТАЯ.ДОК» в рамках первого сезона питчинг-шоу DreamApp. Лидеры ведущих российских онлайн-платформ рассматривали ряд проектов, среди которых был и сериал Андрея Ананина.

Тимур Бекмамбетов, продюсер фильма:

– Еще в эфире нашего шоу DreamApp для молодых талантов было понятно, что “Земля больших возможностей” — это живой проект, который обязательно найдет свою аудиторию. Я рад, что онлайн-кинотеатр KION дал возможность этой удивительной истории увидеть свет и поддержал энтузиазм молодой команды документалистов. А зрителям, думаю, будем интересно посмотреть, что стало с тем самым “веселым молочником” из США, который прославился на всю страну со своим во много пророческим прогнозом после репортажа на федеральном телеканале.

Джастас Уолкер, фермер, главный герой проекта:

– Проект «Земля больших возможностей» снимали профессионалы, с которыми у меня сложились дружеские отношения. Я рад, что режиссер Андрей Ананин посвятил документальный проект теме взаимоотношения человека и земли. Я не сразу привык к тому, что постоянно нахожусь под наблюдением, мог сказать что-то лишнее, но случайность — это часть жизни, поэтому фильм удался! Думаю, что в России есть негативные стереотипы о жизни фермера, чья рутина состоит только из грязи и тяжелого труда. Есть и другие, светлые стороны — наш фильм их показывает. Также мне кажется, что «Земля больших возможностей» отражает возможный путь России, сельскохозяйственной державы, которая может накормить весь мир.

Игорь Мишин, генеральный продюсер, генеральный директор МТС Медиа/KION:

– До сих пор существует некоторое предубеждение относительно документального кино: многие считают, что неигровые фильмы уступают игровым по уровню эмоционального накала и степени непредсказуемости сюжета. Но этот проект доказывает, что невыдуманные истории реальных людей, экранизированные молодыми амбициозными документалистами, могут с достоинством конкурировать за зрительское внимание, вызывать мощный эмоциональный отклик и иметь такое же интересное драматургическое наполнение, как художественные кинокартины.

Андрей Ананин, режиссер проекта:

– Проект начался 8 лет назад. В рамках учебы я случайно узнал про Джастаса и его невероятную историю. За несколько дней первой экспедиции мы подружились, и я понял, что здесь есть потенциал для большого кино. Мне очень нравится находить юмор в реальности, делать документальные комедии, а здесь сам главный герой располагал к этому. Надеюсь, что после просмотра нашего сериала зрители вспомнят о своих заветных мечтах и начнут двигаться к ним.

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