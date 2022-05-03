Премьера документального сериала «‎Нулевые»‎ состоится 12 мая

Видеосервисы more.tv и Wink представили первый трейлер документального проекта Сергея Минаева «‎Нулевые», посвященного одному из самых грандиозных десятилетий в новейшей истории страны. Премьера состоится 12 мая. Как и первый исторический сериал Минаева «Девяностые», это будет совместный оригинальный проект more.tv и Wink. Сериал войдет в линейку more originals, в которой также представлены «Чики», «Псих», Happy End и другие проекты.

«Нулевые» станут прямым продолжением сериала «Девяностые». Сериал расскажет о том, как жители страны, постепенно приходящей в себя после долгих лет вседозволенности, осваивались в новой парадигме рынка и с невероятным энтузиазмом начинали примерять на себя новые модели производства и потребления. Казалось, нам всем все по плечу, а сладкая жизнь не закончится никогда. Продюсеры проекта — Данила Шарапов и Сергей Минаев.

Эпизоды сериала представят разные срезы десятилетия. В одной серии авторы проследят за подъемом российского кинематографа, который начался с выходом «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова. В другом эпизоде они рассмотрят появление этапных телевизионных проектов «За стеклом», «Дом-2» и «Фабрика звезд». Еще один значимый элемент массовой культуры тех лет — русский рэп. В главе про него создатели опишут возвышение группы Centr, совершившей революцию в жанре. Вновь, как и в «Девяностых», они коснутся московской ночной жизни, в тот момент достигшей апогея своего безумия. Отдельной темой в сериале станет экономическая эйфория, накрывшая Россию с бурным ростом нефтяных котировок. И, конечно, авторы расскажут о зарождении Рунета и культовой площадки LiveJournal.

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