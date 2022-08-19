Премьера драмы «Четыре хороших дня» состоялась в онлайн-кинотеатре KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере драмы «Четыре хороших дня». Снятая в Канаде и США полнометражная картина Родриго Гарсиа с Милой Кунис и Гленн Клоуз в главных ролях уже доступна подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

По сюжету, наркозависимая героиня Милы Кунис по имени Молли в очередной раз решает завязать с пагубной привычкой и соглашается на лечение, перед началом которого пациенту нужно как минимум неделю воздерживаться от употребления наркотических веществ. Героиня «чиста» уже три дня, а значит, впереди еще четыре дня ломки, которые Молли предстоит пережить под надзором собственной матери Деб в исполнении Гленн Клоуз.

Между родственницами напряженные и весьма натянутые отношения: Молли винит мать в нехватке внимания в детстве, а Деб осуждает образ жизни, который ведет дочь. За четыре дня, отягощенных нервными срывами, болью и периодически подступающим отчаянием, героиням придется наконец поговорить по душам, многое переосмыслить и сказать друг другу самые главные слова.

Картина, мировая премьера которой состоялась на фестивале «Сандэнс» в январе 2020 года, поднимает острую тему наркозависимости и созависимости, которая характерна для родственников наркопотребителей, а также фокусируется на изображении детско-родительских конфликтов, типичных для семей с наркозависимыми детьми. Сценарий фильма «Четыре хороших дня» во многом основывается на реальной истории американки Аманды Уэндлер, чью борьбу с зависимостью в 2016 году описал в статье для издания The Washington Post журналист Эли Саслоу. В 2017 этот материал Саслоу стал финалистом Пулитцеровской премии.

В рамках подготовки к съемкам режиссер картины, как и исполнительницы главных ролей, беседовали с реальными прототипами героинь — Амандой Уэндлер и ее матерью, Либби Александер. В своем интервью изданию ​​Entertainment Tonight Аманда рассказала о впечатлениях от разговора с Милой Кунис: «Я была очень горда, что она меня сыграет. Я знала, что она отнесется к этому с уважением. Она очень простая и настоящая. Она потрясающая и очень сильная женщина». В том же интервью Уэндлер поделилась своей радостью по поводу того, что картина «Четыре хороших дня» прольет свет на тяжесть зависимости и продемонстрирует, что зависимость можно преодолеть.

Роли в фильме исполнили Мила Кунис, Гленн Клоуз, Карла Галло, Стивен Рут и другие звезды Голливуда. Над сценарием картины работал Родриго Гарсиа, кроме того, среди соавторов указаны прототипы героинь — Аманда Уэндлер и Либби Александер, а также автор репортажа о них — Эли Саслоу. Режиссером картины тоже выступил Родриго Гарсиа

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