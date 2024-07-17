РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир киноПремьера драмы «Память» с Джессикой Чистейн и Питером Сарсгаардом состоялась в сети

Премьера драмы «Память» с Джессикой Чистейн и Питером Сарсгаардом состоялась в сети

editor
By editor
24
Премьера драмы Память с Джессикой Чистейн и Питером Сарсгаардом состоялась в сети

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера драмы «Память» Мишеля Франко, участника 80-го Венецианского кинофестиваля. Франко рассказал историю женщины-соцработницы, которая встречает мужчину с ранней деменцией и узнает в нем одного из мужчин, виновного в трагедии школьных лет. За главную роль актер Питер Сарсгаард получил «Кубок Вольпи», приз Венецианского кинофестиваля.

Сильвия воспитывает дочь-подростка одна в Нью-Йорке и служит социальным работником. В свободное время она ходит на собрания анонимных алкоголиков, где люди поддерживают друг друга в тяжелой ситуации. Однажды Сильвии приходит приглашение на встречу выпускников: на вечеринке женщина замечает некого мужчину и сразу же покидает праздник. Неизвестный почему-то преследует Сильвию и остается спать у двери ее дома.

 Оказывается, мужчину зовут Саул, у него ранняя деменция, а Сильвия из-за цвета волос напомнила ему о бывшей жене. Брат Саула просит Сильвию стать частной сиделкой, и она соглашается. На первой же совместной прогулке в парке женщина заявляет, что именно он был одним из тех парней, кто изнасиловал ее в старшей школе. К несчастью, мужчина ничего не помнит, а потому совсем не понимает, в чем его обвиняют.

Премьера фильма «Память» состоялась в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля 2023-го года. За свою работу в картине исполнитель главной роли Питер Сарсгаард был награжден призом «Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль. Затем проект был показан на международных смотрах и получил номинацию «за лучшую женскую роль» премии «Независимый дух».

 «Память» — англоязычный дебют и восьмой полнометражный фильм в карьере автора. Его дебют «Даниэль и Анна» (2009) отобрали в программу «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля. Последующие проекты также показывали на самых престижных смотрах: драма «После Люсии» (2012) победила в программе «Особый взгляд» фестиваля в Каннах, а политическая антиутопия «Новый порядок» (2020) получил гран-при фестиваля в Венеции.

Главные роли исполнили: Джессика Честейн («Глазами Тэмми Фэй»), Питер Сарсгаард («Эскобар»), Мерритт Уивер («Прекрасные мелочи»), Джессика Харпер («Суспирия») и Элси Фишер («Восьмой класс»). Оператор фильма — постоянный соавтор Мишеля Франко Ив Кап («Неувольняемый»).

Предыдущая статья
«Это больше, чем сериал»: как снимали «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru