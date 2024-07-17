Премьера драмы «Память» с Джессикой Чистейн и Питером Сарсгаардом состоялась в сети

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера драмы «Память» Мишеля Франко, участника 80-го Венецианского кинофестиваля. Франко рассказал историю женщины-соцработницы, которая встречает мужчину с ранней деменцией и узнает в нем одного из мужчин, виновного в трагедии школьных лет. За главную роль актер Питер Сарсгаард получил «Кубок Вольпи», приз Венецианского кинофестиваля.

Сильвия воспитывает дочь-подростка одна в Нью-Йорке и служит социальным работником. В свободное время она ходит на собрания анонимных алкоголиков, где люди поддерживают друг друга в тяжелой ситуации. Однажды Сильвии приходит приглашение на встречу выпускников: на вечеринке женщина замечает некого мужчину и сразу же покидает праздник. Неизвестный почему-то преследует Сильвию и остается спать у двери ее дома.

Оказывается, мужчину зовут Саул, у него ранняя деменция, а Сильвия из-за цвета волос напомнила ему о бывшей жене. Брат Саула просит Сильвию стать частной сиделкой, и она соглашается. На первой же совместной прогулке в парке женщина заявляет, что именно он был одним из тех парней, кто изнасиловал ее в старшей школе. К несчастью, мужчина ничего не помнит, а потому совсем не понимает, в чем его обвиняют.

Премьера фильма «Память» состоялась в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля 2023-го года. За свою работу в картине исполнитель главной роли Питер Сарсгаард был награжден призом «Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль. Затем проект был показан на международных смотрах и получил номинацию «за лучшую женскую роль» премии «Независимый дух».

«Память» — англоязычный дебют и восьмой полнометражный фильм в карьере автора. Его дебют «Даниэль и Анна» (2009) отобрали в программу «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля. Последующие проекты также показывали на самых престижных смотрах: драма «После Люсии» (2012) победила в программе «Особый взгляд» фестиваля в Каннах, а политическая антиутопия «Новый порядок» (2020) получил гран-при фестиваля в Венеции.

Главные роли исполнили: Джессика Честейн («Глазами Тэмми Фэй»), Питер Сарсгаард («Эскобар»), Мерритт Уивер («Прекрасные мелочи»), Джессика Харпер («Суспирия») и Элси Фишер («Восьмой класс»). Оператор фильма — постоянный соавтор Мишеля Франко Ив Кап («Неувольняемый»).