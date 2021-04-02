Премьера-эксперимент в Этнотеатре

9 и 10 апреля 2021 года в Историко-этнографическом театре (Москва, ул. Рудневой, д. 3) состоится премьера спектакля «Республика» по пьесе Сергея Давыдова. Она откроет новую программу «Современная пьеса».
Спектакль напоминает концерт, в котором люди-тени пришли рассказать о том, о чем они молчали тридцать лет, о событиях, происходивших в Таджикистане и России в 1990–1993 годах.
«Республика» – это попытка осознать и понять, почему так страшно закончился один этап истории России и как люди теперь себя ощущают в Новой Стране. Современным языком и современной музыкой спектакль расскажет о событиях тридцатилетней давности, которые люди несут в себе и по сей день.
Особая форма речитативной подачи текста напоминает зонги Брехта.
Теплые воспоминания об ушедшей эпохе и попытка понять, почему столь печален финал роковых перемен – вот что придает остроту драматургии.
Дав сценическую жизнь пьесе «Республика» и представляя свою интерпретацию событий, театр идет на смелый эксперимент: сказать свое слово в большой дискуссии об идентичности русского народа, об идентичности всего постсоветского пространства.
Павел Руднев, театральный критик: «Пьеса соединяет в себе горечь потерь и осознание того, что история является нам в виде идиллических картин, даже фантастики. В конце пьесы мы видим ослепительный образ Вавилонской башни. Он одновременно и пугает, и радует нас как мечтателей».
Режиссер – Александр Кудряшов; музыка – ХONKA / Негрузовики; медиахудожник – Фёдор Шмелькин.
Актеры – Павел Ештокин, Светлана Американцева, Виталина Отраднова.
Начало – 9 апреля (пт.) в 19:00 и 10 апреля (сб.) в 18:00.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.