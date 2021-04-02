Премьера-эксперимент в Этнотеатре

9 и 10 апре­ля 2021 года в Исто­ри­ко-этно­гра­фи­че­ском теат­ре (Москва, ул. Руд­не­вой, д. 3) состо­ит­ся пре­мье­ра спек­так­ля «Рес­пуб­ли­ка» по пье­се Сер­гея Давы­до­ва. Она откро­ет новую про­грам­му «Совре­мен­ная пьеса».

Спек­такль напо­ми­на­ет кон­церт, в кото­ром люди-тени при­шли рас­ска­зать о том, о чем они мол­ча­ли трид­цать лет, о собы­ти­ях, про­ис­хо­див­ших в Таджи­ки­стане и Рос­сии в 1990–1993 годах.

«Рес­пуб­ли­ка» – это попыт­ка осо­знать и понять, поче­му так страш­но закон­чил­ся один этап исто­рии Рос­сии и как люди теперь себя ощу­ща­ют в Новой Стране. Совре­мен­ным язы­ком и совре­мен­ной музы­кой спек­такль рас­ска­жет о собы­ти­ях трид­ца­ти­лет­ней дав­но­сти, кото­рые люди несут в себе и по сей день.

Осо­бая фор­ма речи­та­тив­ной пода­чи тек­ста напо­ми­на­ет зон­ги Брехта.

Теп­лые вос­по­ми­на­ния об ушед­шей эпо­хе и попыт­ка понять, поче­му столь печа­лен финал роко­вых пере­мен – вот что при­да­ет остро­ту драматургии.

Дав сце­ни­че­скую жизнь пье­се «Рес­пуб­ли­ка» и пред­став­ляя свою интер­пре­та­цию собы­тий, театр идет на сме­лый экс­пе­ри­мент: ска­зать свое сло­во в боль­шой дис­кус­сии об иден­тич­но­сти рус­ско­го наро­да, об иден­тич­но­сти все­го пост­со­вет­ско­го пространства.

Павел Руд­нев, теат­раль­ный кри­тик: «Пье­са соеди­ня­ет в себе горечь потерь и осо­зна­ние того, что исто­рия явля­ет­ся нам в виде идил­ли­че­ских кар­тин, даже фан­та­сти­ки. В кон­це пье­сы мы видим осле­пи­тель­ный образ Вави­лон­ской баш­ни. Он одно­вре­мен­но и пуга­ет, и раду­ет нас как мечтателей».

Режис­сер – Алек­сандр Куд­ря­шов; музы­ка – ХONKA / Негру­зо­ви­ки; медиа­ху­дож­ник – Фёдор Шмелькин.

Акте­ры – Павел Ешто­кин, Свет­ла­на Аме­ри­кан­це­ва, Вита­ли­на Отраднова.

Нача­ло – 9 апре­ля (пт.) в 19:00 и 10 апре­ля (сб.) в 18:00.

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