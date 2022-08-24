Премьера фильма «Чекаго» пройдёт в рамках 44 ММКФ

В рамках 44 Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре «Октябрь» 1 сентября в 17:15 состоится премьера криминальной драмы «Чекаго».

Участие в премьере примут актеры Юрий Кузнецов («Брат», «Улицы разбитых фонарей»), Игорь Жижикин («Индиана Джонс и королевство хрустального черепа», «Мажор»), Иван Кокорин («9 рота», «Брат-2»), Данил Стеклов («Майор гром», Воланд»), Галина Безрук («Родком») и другие.

Картину представят режиссер-постановщик Николай Рыбников, лауреат Крымского питчинга дебютантов, генеральный продюсер ПЦ «Мувистарт» Дмитрий Якунин, а также члены съёмочной группы.

Это история на одну из самых острых проблем современности – вовлечение молодежи в наркопреступность. По сюжету молодой рэпер Никита соглашается перевезти сумку наркотиков из родного Чегаринска (в народе – Чекаго) в соседний Красноярск и вовлекает себя и близких в лихо закрученный передел. В этой жанровой форме представляется современный взгляд на жизнь в сибирской провинции через несколько переплетенных линий абсолютно разных персонажей.

«Когда-то фильмы, впоследствии ставшие классикой отечественного кинематографа, снимались в сложнейших условиях нехватки бюджета, необходимой техники и персонала. Тогда съемочными группами двигали только любовь к кино и вера в то, что они делают что-то по-настоящему значимое. Им приходилось делать невозможное и во многом становиться первыми. Студия “Ветер перемен” из Хакасии стала первой кинокомпанией из-за Урала, которой удалось получить господдержку на дебютное кино. Около 70% съемочной группы – дебютанты, во главе с продюсером, режиссером, оператором и художником», – отметил Николай Рыбников.

Съемки проходили в Хакасии. Этот кинопроект стал первым в республике за последние 40 лет. Из-за практически полного отсутствия необходимой техники кинокараван собирали по всей Сибири, операторскую платформу конструировали и варили на местном производстве, перед съемками проводили обучение персонала и с ноля вводили в кинопрофессии. Только небольшая часть группы и минимальная операторская техника прилетели из Москвы.

Несмотря на сложности, фильм получился живым и самобытным, насыщенным пейзажными сценами и захватывающими погонями. Над трюками работала команда профессиональных каскадеров из Москвы.

Благодаря участию известных артистов «Чекаго» уже привлек большой интерес сибирской аудитории. Трейлер фильма в первый день публикации собрал почти 200 тыс. просмотров и был процитирован в соцсетях более двух тысяч раз.

Производство – компания «Ветер перемен» при участии ПЦ «Мувистарт».

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