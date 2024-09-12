Премьера фильма «Одним днём» с Антоном Васильевым

Главным героем фильма «Одним днём» становится человек, осознавший, что лучшее, что было в его жизни, уже случилось, причём давным-давно. И это лучшее — Любовь.

Кроме того, «Одним днём» — кино о возвращении на «малую родину» и щемящей тоске, сопровождающей это возвращение. Из-за отсутствия социальных перспектив герой покинул родной город в надежде на лучшую жизнь, но в итоге пронес частицу оставленного города в своей душе через долгие годы. Приехав в Буй, Семён вновь оживляет свои воспоминания и дает выход горькой ностальгии по тому, что было, тому, чего не было, и даже тому, что могло бы быть.

Во многом «Одним днём» — еще и кино об ответственности, которую каждый из нас несёт за свое прошлое. Каждое событие в настоящем — следствие нашего действия или бездействия. Всю свою жизнь Семён пытался довольствоваться «прожиточным минимумом совести», но для малой родины этого оказывается мало. В итоге герой лицом к лицу сталкивается с последствиями своих давних решений, и в нем возникает желание хоть что-то исправить.

Город, в котором разворачиваются события, тоже становится своеобразным героем картины, а потому было важно подобрать подходящее место для съемок. В поисках нужной локации авторы проекта объездили более шести регионов России, и только в Липецкой области нашли то, что искали. В итоге съёмки проекта проходили в городе Елец. Именно здесь команда фильма нашла объекты, которые помогли создать неповторимую атмосферу «города детства», никак не изменившегося за годы отсутствия Семёна.



Режиссёр «Одним днем» — Стас Иванов, знакомый российскому зрителю по проектам «Бег улиток», «Немцы» и «ЮЗЗЗ». Сценарий картины написан Дмитрием Соболевым («Остров») при участии Стаса Иванова.



Производством новинки занимались продюсерская компания «Киномир» совместно с онлайн-кинотеатром KION.Премьера картины «Одним днём» режиссера Стаса Иванова состоялась эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 9 сентября. Полнометражный фильм в жанре мужской мелодрамы получил два приза на 31-м фестиваля российского кино «Выборг»: спецприз жюри и приз критиков.