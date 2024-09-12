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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Премьера фильма «Одним днём» с Антоном Васильевым

editor
By editor
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одним днем

Главным героем фильма «Одним днём» становится человек, осознавший, что лучшее, что было в его жизни, уже случилось, причём давным-давно. И это лучшее — Любовь. 

Кроме того, «Одним днём» — кино о возвращении на «малую родину» и щемящей тоске, сопровождающей это возвращение. Из-за отсутствия социальных перспектив герой покинул родной город в надежде на лучшую жизнь, но в итоге пронес частицу оставленного города в своей душе через долгие годы. Приехав в Буй, Семён вновь оживляет свои воспоминания и дает выход горькой ностальгии по тому, что было, тому, чего не было, и даже тому, что могло бы быть.

Во многом «Одним днём» — еще и кино об ответственности, которую каждый из нас несёт за свое прошлое. Каждое событие в настоящем — следствие нашего действия или бездействия. Всю свою жизнь Семён пытался довольствоваться «прожиточным минимумом совести», но для малой родины этого оказывается мало. В итоге герой лицом к лицу сталкивается с последствиями своих давних решений, и в нем возникает желание хоть что-то исправить.

Город, в котором разворачиваются события, тоже становится своеобразным героем картины, а потому было важно подобрать подходящее место для съемок. В поисках нужной локации авторы проекта объездили более шести регионов России, и только в Липецкой области нашли то, что искали. В итоге съёмки проекта проходили в городе Елец. Именно здесь команда фильма нашла объекты, которые помогли создать неповторимую атмосферу «города детства», никак не изменившегося за годы отсутствия Семёна.
 
Режиссёр «Одним днем» — Стас Иванов, знакомый российскому зрителю по проектам «Бег улиток», «Немцы» и «ЮЗЗЗ». Сценарий картины написан Дмитрием Соболевым («Остров») при участии Стаса Иванова.
 
Производством новинки занимались продюсерская компания «Киномир» совместно с онлайн-кинотеатром KION.Премьера картины «Одним днём» режиссера Стаса Иванова состоялась эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 9 сентября. Полнометражный фильм в жанре мужской мелодрамы получил два приза на 31-м фестиваля российского кино «Выборг»: спецприз жюри и приз критиков.

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