Премьера фильма «Танкист №1» пройдет в Музее Победы

25 мая в Музее Победы состоится премьера фильма «Танкист №1». Картина посвящена советскому военачальнику, Главному маршалу бронетанковых войск, Герою Советского Союза Амазаспу Бабаджаняну. В съемках приняли участие военные, члены семьи, друзья и ученики маршала Бабаджаняна, учёные, военные историки из России и Армении.

«Главный маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза, прошедший три войны и дошедший в логово германского Рейха, Амазасп Бабаджанян является основоположником современной теории бронетанковых войск. Появление его танков, сметающих все на своем пути, вносило панику в ряды фашистов, не выдерживающих нестандартных тактических ходов и стремительных прорывов стальных клиньев. Именно поэтому враги дали ему прозвище «Черная пантера» - за быстроту маневра и за отчаянную смелость и, конечно, за цвет формы танкиста. Неслучайно, что за время Великой Отечественной войны имя Бабаджаняна в приказах Сталина упоминалось более пятнадцати раз, что было своеобразным рекордом в то время. А после войны, когда он возглавил танковые войска Советского Союза, его стали называть высшим почетным званием "танкист номер один "», – поделились создатели картины.

Гостями премьерного показа в Музее Победы станут представители посольства Армении в России, общественные деятели, политики, историки. Фильм снят по идее благотворителя Артура Согомоняна кинокомпанией «Партнер Фильм» при поддержке Фонда «Наследие и Прогресс».

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