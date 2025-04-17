Премьера киноверсии танцспектакля «Все, что после» прошла с аншлагом

Премьера киноверсии танцевального спектакля проекта «Театр в кино» состоялась в киноцентре «Октябрь». Показ прошел с аншлагом. На самом большом экране страны московские зрители первыми увидели киноверсию телеканала «Россия-Культура» спектакля «Все, что после» Московского театра Новая Опера / Балет Москва. Гости вечера смогли увидеть элементы декораций постановки, которые на вечер стали иммерсивной фотозоной. Для тех, кто не успел на премьеру, киноверсия спектакля будет показана в кинотеатрах более чем 70 городов России. Прокат осуществляет дистрибуторская компания Кино.Арт.Про.

Красную дорожку посетили постановочная команда спектакля, в числе которой Ольга Лабовкина, Анастасия Яценко, Ольга Никитина, артисты спектакля Елизавета Аверкина, Юрий Алексеев, Тимур Баталов, Ульяна Булычева, Илья Громов, Дарья Дмитриева, Полина Завьялова, Семен Зензин, Максим Исаков, Анастасия Каминская, Дарья Комлякова, Дарья Корнева, Ульяна Кравченко, Лидия Кривошеева, Андрей Лега, Алена Мошарова, Светлана Потыкун, Екатерина Рыбчина, Леонид Серов, Ангелина Сивцева, Александра Тиунова, Анастасия Трифонова, Руслан Трушкин, Алена Угрюмова, Ульяна Шиврина, Тимур Шумов, Марк Феофилов, а также Любовь Платонова, Фёкла Толстая, Станислав Попов, Евгений Папунаишвили, Евгений Малышко, Анастасия Винокур, Полина Лазарева, Александр Могилев, Анастасия Гребенкина, Наталия Винокурова, Илья Гуров, Светлана Шевченко, Виктория Заикина, Хайк Симонян, Олеся Лагутина и другие гости премьеры.

Представляла артистов перед показом и приветствовала зрителей журналист и телеведущая Фёкла Толстая: «Пожалуй, впервые проект «Театр в кино» зашел на территорию современной экспериментальной хореографии. Мы очень этому рады, и хотим поблагодарить театр Новая Опера имени Евгения Колобова и Балет Москва как прекрасную составляющую этого театра за интерес к проекту и плодотворное сотрудничество».

С приветственным словом выступила хореограф-постановщик Ольга Лабовкина: «Для меня важно, что люди, которые не живут в Москве, смогут увидеть этот спектакль в кино. Ведь современный танец имеет свою собственную историю, и его поклонники есть в каждом городе. Это важный момент для нашего танцевального сообщества. Также для меня было очень интересно зайти на территорию соединения танцевального и киноискусства. Кино – это тоже танец, танец камеры, танец внутри кадра, танец монтажа, это отдельное искусство, которое важно исследовать. Мне кажется, получился интересный эксперимент, которым мы сегодня с вами поделимся».

Зрителей также поприветствовала куратор проекта «Театр в кино» Екатерина Жутаутайте: «Всегда рада приветствовать гостей на главной премьерной площадке страны – в киноцентре «Октябрь». Сегодня киноверсия уходит во всероссийское плавание. Хочу сказать спасибо театру Новая Опера / Балет Москва, а также телеканалу «Россия-Культура» за совместную работу. Очень здорово складывается хореографический репертуар этого проекта – мы начинали с реконструкции романтического балета, продолжили современной академической хореографией, а сейчас выпускаем абсолютный эксперимент на грани сна и реальности. Всем приятного просмотра».

Торжественную часть завершила заместитель директора телеканала «Россия-Культура», продюсер проекта «Театр в кино» Любовь Платонова: «В 2012 году телеканал «Россия-Культура» приступил к проекту, который назывался «Большой балет». Тогда все было ново: как снимать балет, как к нему подходить, кто такие современные хореографы, кто такие зарубежные хореографы? Благодаря Антону Гетьману мы собрали очень красивую плеяду хореографов зарубежных, но не смогли найти российских. Причиной тому было много факторов. Прошло 13 лет. И сегодня это целый космический мир, который вы увидите. Я считаю, что огромная заслуга телеканала «Россия-Культура» в том, что мы максимально приблизили зрителя к настоящей современной хореографии. И мы увидим это не только в Москве, а по всей России. Я очень признательна Ольге Зиняковой, президенту сети кинотеатров «КАРО» и продюсеру проекта «Театр в кино», которая вместе с нами делает этот проект и доверяет полностью. В соседних залах такие большие имена, и у них нет возможности делать премьеру в полутора тысячном зале, а мы здесь с вами и будем смотреть то, что еще совсем недавно или было запрещено, или кто-то не понимал. Сегодня же это становится большим искусством, и мы с вами в этом принимаем участие».

Отправной точкой двухактной хореографической истории «Всё, что после» становится событие, разделившее жизнь на «до» и «после». Привычная и кажущаяся на первый взгляд стабильная жизнь в какой-то момент начинает рушиться. В таких ситуациях люди часто делают вид, что ничего не произошло, и пытаются жить, как раньше, но с предсказуемой неизбежностью «благополучная» жизнь трещит по швам… и тогда начинается всё, что после.

Ольга Лабовкина, выпускница магистерской программы Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, известна публике, прежде всего, как победитель Конкурса молодых хореографов Фестиваля Context. Diana Vishneva (2017). В это смелое экспериментальное путешествие-исследование под названием «Всё, что после» хореограф отправилась вместе с молодыми артистами «Балета Москва», которые являются полноценными соавторами спектакля. Рисунок танца создавался совместно, поскольку был задействован не только телесный, но также эмоциональный и чувственный опыт каждого участника.

Для современного танца спектакль крупной формы является вызовом. Этот жанр не так хорошо знаком зрителю и остается не самым простым для понимания, хотя у него, безусловно, есть почитатели, которые не пропускают ни одной премьеры.

Работа же над созданием киноверсии представляет собой совершенно новый опыт и еще один эксперимент как для съемочной группы, так и для исполнителей. Артистам пришлось привыкнуть к камере, которая всегда находилась рядом, фиксировала порой самые незаметные движения и «танцевала» на сцене вместе с ними. Камера здесь – наблюдатель, позволяющий зрителю шагнуть в пространство сцены.

Постановку перенесли на широкий экран режиссер канала «Россия-Культура» Константин Голенчик и оператор-постановщик Егор Кочубей.

Сценограф спектакля – лауреат премий «Золотой Орел» и «Золотая Маска» Галя Солодовникова, художник по костюмам – многократный номинант театральной премии «Золотая Маска» Ольга Никитина. Музыку написал Илья Дягель – постоянный соавтор Ольги Лабовкиной, композитор, саунд-дизайнер и мультиинструменталист. В ней переплетается электронное и инструментальное звучание (виолончелистка Уна Пересецкая-Молокович), усиливая ощущение двойственности, которой пронизан весь спектакль.