Премьера «Князя Игоря» в Геликоне: возвращение к истокам

«Геликон-опера» завершает театральный сезон триумфальным аккордом – длинным циклом премьерных спектаклей эпического полотна Александра Бородина «Князь Игорь». Этот шедевр русской музыки, давно известный всем в редакции Н.А. Римского-Корсакова и А.К. Глазунова, ставшей классической, обрел на сцене Геликона совершенно новое звучание. Точнее, это новое звучание «Князь Игорь» обрел 15-ю годами ранее на сцене Светлановского зала Московского Дома музыки, когда Геликон впервые исполнил оперу в авторской версии, подготовленной музыковедом Анной Булычевой, которая кропотливо восстановила партитуру по редакции Павла Ламма 1940-х, сделанной по 77 автографам композитора. Многие восприняли тогда эту версию как сенсационно новое произведение, поскольку оно радикально отличалось от того, что публика привыкла слышать за последние 120 лет: экспозиция перебрасывалась между русским и половецким станами, создавая ощущение одновременного развития событий; вместо четырех действий с прологом оказалось три; «Половецкие пляски» звучали не во втором, а в первом действии; впервые прозвучали сцены, ранее вырезанные по цензурным соображениям, — например, бунт Галицкого в первом акте и «неприглядные картины винопития», и в целом опера обрела другой колорит – более острый, аскетичный и одновременно более лиричный.

То концертное представление «Князя Игоря» Геликоном в 2011-м стало уникальным событием для истории оперы. Но не менее уникальным событием для российской оперы оказалась и сегодняшняя премьера полноценного спектакля, основывающаяся на музыкальной реконструкции 2011 года и режиссуре Дмитрия Бертмана, созданной для постановки в Стамбульской опере (2003 г.).

Новый спектакль театра стал результатом такого же длительного пути взаимодействия бессменного худрука Геликона Дмитрия Бертмана и его верной команды с музыкальным текстом «Князя Игоря», какой прошла опера в период своего рождения – долгих 18 лет занял путь от замысла Бородина до момента, когда из-под пера доктора медицины Медико-хирургической академии, создателя русской школы химиков и «поэта в душе» появилась партитура «Князя Игоря».

Подготовила этот уникальный спектакль слаженная команда постановщиков «Геликон-оперы»: режиссер Илья Ильин, дирижер Валерий Кирьянов, художники Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева.

Новый спектакль получился живой, эмоциональный, с выверенной драматургией и не только с интересными музыкальными, но и с неожиданными смысловыми акцентами.

Стремление приблизиться к замыслу Бородина не ограничилось только созданием версии партитуры, из которой оказалось исключено большинство не авторской музыки, особенно в третьем, «половецком» акте. Как отметил Дмитрий Бертман, авторы спектакля предлагают «сильно отличающийся от привычного взгляд на русскую историю, дружбу и вражду народов». В нем главный режиссер транслирует возможно романтический, но гуманистичный посыл: «Когда два противодействующих лагеря с позиций силы пытаются решить проблемы, единственное средство, которое может спасти мир, — это принятие другого человека, целиком, со всеми его недостатками, верой, обидой и слабостями. Только любовь даст возможность добру победить зло!»

Изъятие из сюжетной линии фрагментов, связанных с побегом Игоря из половецкого стана и попытками половцев пуститься вслед за ним, учинить расправу над Владимиром, создает акценты в основном на лирических сценах – сцене Кончаковны и Владимира в начале второго акта, решенной как забота дочери хана о молодом раненном князе, сцен прощания и встречи Игоря и Ярославны, чьи дуэты обрамляют действие в прологе и финале.

На первый план в спектакле выходит Ярославна, развернутые сцены с которой занимают самое большое место в опере. Юлия Ситникова, создавшая образ лирически пронзительный, привлекла внимание слушателей своим вокально-драматическим даром. Знаменитый Плач в ее исполнении стал лирико-драматической кульминацией оперы, заставив в очередной раз задуматься о судьбах России, которые аллегорически воплощает этот образ.

Князь Игорь в исполнении экспрессивного баритона Константина Бржинского предстал фигурой противоречивой. В его персонаже соединились решимость идти в бой, думы об искуплении позора и нежность к своей «ладе». Несмотря на то, что народ славит его в эпилоге, маленький сын на игрушечной лошадке с пластмассовым мечом, оказавшийся в центре финальной композиции, как будто смещает его фигуру с подобающего места, оставляя сомнения в могущественности правителя.

Князь Галицкий – один из самых многозначных персонажей в этой постановке. Его подстрекательская натура кутежника и бунтаря раскрыта Дмитирием Скориковым ярко и убедительно.

Хан Кончак, чей колоритный великодушно-гостеприимный образ прекрасно создал Михаил Гужов, лишен воинственного ореола. А перемещение «Половецких песен и плясок» в конец, перед эпилогом создает яркий финал половецкой линии, который соседствует с «русским» финалом, следующим за ним в эпилоге, однако отнюдь не привычно ликующим…

Отдельное внимание надо уделить хорам – в этой постановке, где они играют исключительную роль в создании голоса народа Древней Руси, артисты хора создают удивительно

многоплановые музыкальные образы.

Дирижер-постановщик Валерий Кирьянов, проделавший огромную работу над новой музыкальной партитурой, собрал реконструированное эпическое полотно в стройную выверенную композицию, где каждый вокальный и инструментальный голос на своем месте, а нюансировка и динамика целого абсолютно убедительны.

Сценическое воплощение древней истории отвечает эпическому характеру музыки: огромные каменно-резные стены древнего Путивля в «русских» сценах, могучие каменные исполины на фоне звездного неба в половецком стане, грандиозные массовые сцены, воплощенные как монументальные фрески, стилизованные исторические костюмы с мотивами орнаментов храмов – все впечатляет масштабностью замысла и его воплощения.

Уникальный бонус к премьере будет ждать зрителя, который успеет попасть на спектакли до 12 июля – театр, верный своей традиции устраивать в фойе выставки к премьерам, в этот раз представил феноменальную музейную экспозицию «”Слово о полку Игореве” в изобразительном искусстве». В ней приняли участие сразу несколько музеев: Государственный музей А.С. Пушкина, галерея «Кардашиди-Арт», галерея Леонида Шишкина, Российский национальный музей музыки, Музейное объединение «Музей Москвы», Музей МХАТ, Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова и Художественная галерея «Москва», Фонд Андрея Чеглакова. Зритель сможет погрузиться в истории и образы литературного и музыкального «Слова» через картины В.М. Васнецова, Н.К. Рериха, К.А. Коровина, Д.С. Стеллецкого, Ф.Ф. Федоровского, А.М. Герасимова, И.С. Глазунова и других.

Новый «Князь Игорь» Геликона – это постановка, созданная в лучших традициях отечественной сцены, но звучащая остро современно: она не просто возвращает к авторским истокам внимание слушателя, но и заставляет задуматься о событиях XII века с позиций дня сегодняшнего, когда мир снова выбирает стены, а не мосты. Уникальная музыкальная реконструкция становится своего рода предостережением и надеждой, которую дарит лик Георгия Победоносца, возникающий в декорациях финала и засветившийся в окнах над сценой в конце спектакля…

Евгения АРТЕМОВА,

Фото – Ирина ШЫМЧАК