Премьера мистической мелодрамы «Танго на осколках»

Главную роль в сериале совместного производства KION и продюсерской компании Валерия Тодоровского «Мармот-фильм» сыграла Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»). Также в ролях Риналь Мухаметов («Притяжение»), Денис Шведов («Бывшие»), Анастасия Талызина («Кентавр»), Максим Карушев («Императрицы»). Режиссер проекта — Сергей Сенцов («1703», «Престиж»), оператор-постановщик — Никита Городниченко («1703», «Престиж»), автор сценария — Галина Мосалова («Земля больших возможностей»).

Жизнь Норы кажется идеальной до последней детали: успешная карьера в большой корпорации, многолетний брак и двое детей. Однако весь Норин мир рушится после внезапной смерти ее мужа Вани. Наружу всплывают подробности его тайной жизни: вторая квартира, молодая любовница и, самое неожиданное, — занятия танго. В отчаянной попытке понять, что заставило мужа вести двойную жизнь, Нора записывается в школу танцев, где знакомится с любовницей мужа. С головой погружаясь в совершенно новый для нее мир танго, она находит новую себя и обретает связь с мужем.

«Танго на осколках» — это история о том, как зрелая и с виду успешная женщина вдруг понимает, что за всеми ее заботами она потеряла способность чувствовать, и о том, что открывать для себя это умение никогда не поздно. Нора многое недополучила от жизни, но танец и его удивительная способность соединять тело и душу начинает направлять героиню в сторону нового опыта и принятия себя в нем. Нора не просто проживает большую потерю через танец — она заново знакомится с миром, внешним и внутренним, с помощью самого откровенного из искусств.

Большая часть истории рассказана в сериале языком танца и подчиняется его драматургии. Танцевальному искусству актеров учила Сагдиана Хамзина — чемпионка мира 2018 года по аргентинскому танго и участница множества танцевальных проектов. Также в сериале принял участие популярный коллектив SoloTango.

Фестивальная премьера сериала состоялась в прошлом году на «Новом сезоне» в Сочи. Критики и киножурналисты назвали «Танго на осколках» «редким случаем удачного фильма с танцами в основе сюжета» — а этот жанр, популярный в разных странах, пока не получил широкого развития в России. Было также отмечено, что традиционной формуле жанра мелодрамы авторы придали изящности. Первые зрители сериала сошлись в том, что «Танго на осколках» — это безупречный бенефис актрисы Юлии Снигирь: «Главным аттракционом становится даже не контраст чувственного танго и холодного мира Норы, а эффектные крупные планы Юлии Снигирь».

«Танго на осколках» — это откровенная история об отношениях мужчины и женщины, о потере и возрождении к новой жизни. Как найти смысл жить, когда не стало самого близкого человека, и не замкнуться в себе и своих переживаниях? Как простить? Как начать заново? Нора пошла танцевать, чтобы понять своего умершего мужа, и не только открыла для себя новый мир, наполненный красотой и чувственностью, но и смогла по-другому взглянуть на отношения с ним», – говорит режиссер Сергей Сенцов.

«Я не сразу поняла, что танго — это не просто танец, и сначала подошла к вопросу чисто технически. И только в процессе обучения мне стало понятно, что дело не просто в разучивании комбинаций. Танго — это характер, это отношения между людьми, это ощущение себя. Танец, который не только в ногах, но прежде всего в глазах. Я открывала это постепенно вместе со своей героиней, поскольку у нас с ней изначально много общего. Я уверена, что многие узнают в Норе себя или свою знакомую. В наше время сильных женщин это очень узнаваемая история», – делится актриса Юлия Снигирь.

«Осознавать и чувствовать момент на языке танго, было сложно, но безумно интересно. Это был поиск. В обыденное принести удивительное. И мы были заняты нахождением этих удивительных нот. Это было непросто, но благодаря уникальности Юлии и Сергея, интересно и местами даже весело. Отдельная благодарность нашим потрясающим проводникам в мир танго, нашим педагогам — Сагдиане и Илье», – комментирует актёр Риналь Мухаметов.