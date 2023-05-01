9 мая в 22:10 на телеканале «Россия» состоится премьера многосерийной военной драмы «Катюша» режиссера Ильи Казанкова («МУР-МУР», «Доктор Рихтер»). Главные роли в фильме исполнили: Карина Разумовская, Павел Харланчук, Екатерина Олькина, Владимир Гостюхин, Анна Балобанова, Марат Башаров, Андрей Лёвин, Игорь Ключников Екатерина Шумакова и другие.

1944 г. Великая Отечественная война. Во время наступления передовой отряд находит на линии фронта раненого бойца: он одет в форму без знаков отличия и помнит лишь своё имя – Егор Петров (Павел Харланчук). После проверки в Особом отделе выясняется, что Петров – майор, разведчик, который после задания разведгруппы вернулся один. Егора назначают командиром инженерно-санитарной роты – в простонародье её называют «собачьей», потому что в ней служат собаки и их инструкторы. Однако майору предстоит найти общий язык не только со своими четвероногими подчинёнными, но и с командиром девичьего взвода инженерно-сапёрной роты, капитаном Екатериной Голиковой (Карина Разумовская), которая воспринимает появление Егора в штыки. Ситуация ещё больше обостряется, когда в расположение батальона прибывает подкрепление в виде взвода лётчиц – «Ласточек», капитаном которого является Галина Клюева (Екатерина Олькина), а затем и полковник Мухин (Марат Башаров). Страшная тайна, которую вынуждена скрывать Катя, сделала её суровым бойцом, готовым воевать, но не любить. Галя, наоборот, открыта чувствам и искренне хочет помочь Петрову добыть информацию о его прошлом. Сможет ли Егор вспомнить забытые детали своей жизни? Удастся ли Гале добиться его симпатии? Под силу ли кому-то растопить лёд в сердце Кати и заставить её снова поверить в любовь? Или война перечеркнёт все планы на счастье?

Большая часть съёмок проходила в Минске и окрестностях – там были построены декорации деревни, окопов, снимались все бои, подрывы танков и мостов. Все аэродромные сцены и сцены с самолётами, включая реальные кадры полётов, были сняты в городе Могилёв. Также съёмки проходили в Ялте и Санкт-Петербурге – парке Сосновка, Петергофе и Кронштадте.

Во время работы над сценами заданий, выполняемых боевыми собаками, авторы фильма опирались на кадры военной хроники, фотографии и дневники. Также большую помощь в воссоздании собачьей амуниции оказали кинологи, увлекающиеся историей Великой отечественной войны.

Съёмочных смен с собаками было около 20. Байкала играла немецкая овчарка Зара, Алана – малинуа Мкад, Вилму – малинуа Арманда, или по-простому Маня. Маня очень точно чувствовала все задумки режиссёра и выполняла все поставленные перед ней задачи с первого раза.

Специально для фильма режиссёр Илья Казанков написал две стилизованные под то время песни, которые фоном звучат из патефона и по радио: марш «Привет тебе от скал Владивостока» и рыбацкую «Качается, плещет на баках солёный рыбацкий баркас…». Обе песни исполнил Марат Башаров.

Режиссёр Илья Казанков:

– Я долгое время отказывался снимать фильмы о войне, хотя очень люблю советские картины, на которых мы выросли. Но многие современные фильмы меня разочаровали: сейчас у всех в глазах – «я», а тогда было – «мы», и это очень заметно. Но когда мне предложили эту историю, подумал, а почему бы не попробовать сделать такой фильм про войну, который я бы хотел посмотреть. Для меня очень важна атмосфера на площадке: её нужно не просто создать, её нужно постоянно подпитывать. И каждый съёмочный день у нас начинался с цитат из книг «Сто суток войны» и «Живые и мёртвые» Константина Симонова, его стихов, которые были созвучны сценарию и позволяли прочувствовать всю глубину происходящего. И артисты меня поддерживали, тоже приходили на площадку с историями, которые вычитали в книгах, услышали от кого-то. И благодаря этому, я надеюсь, нам в картине удалось передать частичку этого «мы».

Карина Разумовская:

– Проект меня привлёк, конечно же, работой с собаками – до этого у меня не было подобного опыта. Четвероногих артистов было много и даже по «несколько составов» на одну роль. Безусловная звезда нашего проекта – собака по кличке Маня, которая играла подопечную моей героини. Маня – уникум, прирождённая артистка. В первый свой съёмочный день ей нужно было лежать раненой в госпитале. Хозяин сказал ей – болей, и она сделала абсолютно несчастную морду, страдальчески вытянула лапу. Мы все обалдели! Самой сложной для меня была сцена, где необходимо было стрелять в воздух из ППШ: нужно было следить, чтобы рефлекторно не зажмуривать глаза, да и вообще всё должно было выглядеть привычным и автоматическим.

Павел Харланчук:

– Одно время я очень увлекался историей Великой отечественной войны, с разных сторон её изучал. И всегда с удовольствием снимался в военных фильмах в память о том, что война – это страшно, и призывом, что это никогда не должно повториться. Погружение в тему войны – испытание для самого себя, а сами съёмки в военном фильме – это всегда приближенные к экстремальности сцены. И тут сложных сцен было очень много. Мне пришлось и по водосточной трубе залезать на второй этаж, и научиться на мотоцикле ездить, и зимой около трёх часов лежать под завалами в кирпичах после взрыва, и собаку за собой в кабину самолета затаскивать… Я очень мало слышал про службу собак на фронте. Поэтому перед съёмками читал много разных историй на эту тему. А уже в процессе разговаривал с кинологами и работал с самими собаками. Это было очень интересно.

Марат Башаров:

– На любое предложение от Ильи Казанкова – замечательного режиссёра и моего хорошего друга – я соглашаюсь, не думая, ибо я верю этому режиссёру, мы понимаем друг друга с полуслова. Мой персонаж – военный, офицер, человек не простой, со своими проблемами. Не положительный. Но и в таком человеке хочется раскрыть его персональные качества, его душу и сердце. И я старался сделать его очень разносторонним. Благодаря Илье мы придумали много интересных вещей, чтобы оправдать поступки моего персонажа, показать, что он умеет любить по-настоящему, по-русски.

Фото – телеканал «Россия»

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