ПРЕМЬЕРА! Московский Новый драматический театр представит комедию «Счастливый день» по пьесе А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева

Московский Новый драматический театр (ул. Проходчиков, д. 2) открывает 49-й сезон премьерой комедии «Счастливый день» по пьесе А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева. Режиссер-постановщик - художественный руководитель театра Вячеслав Долгачев, художник-постановщик - Маргарита Демьянова.

В год 200-летия со дня рождения гения русской драматургии театр решил обратиться к малоизвестному произведению Островского. «Счастливый день» был закончен в июле 1876 года в Щелыкове, и стал первой пьесой цикла, созданного в соавторстве с начинающим автором Н. Я. Соловьевым. Эту лёгкую, забавную комедию называли «Ревизор со счастливым концом», и её сюжет действительно перекликается с гоголевским. И так же удивляет почти прямой узнаваемостью реалий нашей жизни.

Режиссер-постановщик В. В. Долгачев считает, что искать в искусстве следует не актуального, а вечного. «В России за десять лет меняется всё, а за двести лет не меняется ничего», - говорил П. Столыпин. Разве нет в наше время чиновников, которые в ущерб своим прямым обязанностям погружены в переживания о судьбах Европы? Не перевелись и энергичные, деятельные женщины, которые устраивают дела своих мужей, и удачно выдают замуж дочерей.

Герои «Счастливого дня» мечтают о счастье. Малое пространство жизни (а где взять большое в провинциальном городке?) будто ограничивает возможности жизни, а значит, и возможности счастья. Так ли это на самом деле? Иллюзия открытого пространства с безграничными возможностями манит многих в большие города. Найдут ли они свой счастливый день вдали от малой родины? И что остается тем, кто никогда не покинет свой город, свое место рождения? Есть ли для них счастливый день в глубокой провинции?

В ролях: Роман Бреев, Артем Глухов, Максим Городов, Максим Горшков, Наталья Гришагина, Юрий Караулкин, Николай Разуменко, Наталья Рассиева, Евгений Рубин, Сергей Сахаров, Дмитрий Светус, Алексей Спирин, Лидия Харламова, Борис Шильманский.

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