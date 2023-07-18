Премьера музыкального шоу «Пламенные сердца-2023» состоится в Новом Манеже

15 августа в Москве на сцене Открытого театрального пространства «Арт-платформа» состоится масштабное музыкальное шоу «Пламенные сердца-2023». Над созданием шоу работает команда режиссера Дмитрия Бикбаева, опытные авторы, композиторы и постановщики, а также победители и участники Национального открытого чемпионата творческих компетенций «ArtMasters». Трансляция шоу будет доступна на ресурсах Российского общества «Знание».

Музыкальное шоу «Пламенные сердца-2023» станет кульминацией одноименного международного просветительского проекта для детей, который проходит с 1 по 15 августа 2023 года. Целью проекта является раскрытие творческого потенциала юных талантов, воспитание гражданских чувств патриотизма среди молодежи, содействие обмену международным культурным опытом.

На участие в проекте поступили тысячи заявок со всего мира, 1500 детей и подростков эксперты посмотрели на очных кастингах. Финалистами проекта стали 30 прошедших многоступенчатый отбор юных артистов в возрасте 12-17 лет из 5 федеральных округов России (в том числе, из новых территорий) и дружественных государств — Армении, Беларуси, Кении, Турции, Узбекистана, ЮАР.

В первой половине августа финалисты соберутся в Москве, где их ждет двухнедельная культурно-просветительская программа, включающая в себя занятия по вокалу, актерскому мастерству и хореографии, познавательные лекции, творческие встречи и мастер-классы

с известными артистами и музыкантами. Ребята встретятся с Ларисой Долиной, Дмитрием Маликовым, Светланой Сургановой, Линой Арифулиной и другими деятелями искусств.

Также в рамках культурной программы финалисты посетят знаковые места Москвы — музеи, театры, продюсерские центры и студии звукозаписи, смотровые площадки и многое другое. А зрителей проекта ждут 8 серий ярких и насыщенных видеодневников, которые покажут весь путь участников — от кастингов до финального шоу.

Команда авторов специально для проекта создает уникальные песни и концертные номера, в основе которых лежат реальные истории героических поступков сотрудников МЧС России. Зрители смогут проголосовать за понравившийся номер в режиме реального времени.

Дмитрий Бикбаев автор идеи проекта и режиссер финального музыкального шоу «Пламенные сердца», руководитель Открытого театрального пространства «Арт-платформа»: «Мы достаточно долго и внимательно отбирали участников, думая о том, как лучше раскрыть творческий потенциал ребенка во время итогового шоу и культурно-просветительской программы. Среди 30 финалистов, прошедших отборочные этапы, есть и ребята с опытом участия в крупных телевизионных проектах, лауреаты музыкальных конкурсов, а есть и совсем начинающие молодые артисты. Каждый ребенок должен получить получить свою минуту славы и быть замеченным».

Проект проводится по инициативе действующих сотрудников МЧС России при поддержке Департамента культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив. Генеральный партнер проекта — Российское общество «Знание». Генеральный информационный партнер — социальная сеть «Вконтакте». Партнеры — проект «Школа Росатома», программа «Территория культуры Росатома», «Русатом — международная сеть», Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура», Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «ArtMasters», Школа-студия МХАТ, Московский продюсерский центр, социально-образовательный проект Дмитрия Маликова «Уроки музыки». Оператор проекта — Открытое театральное пространство «Арт-платформа».

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