Премьера музыкального спектакля Юлии Пересильд и группы Zero People «Мужчина / Женщина» в Театре на Бронной

5 сентября на сцене Театра на Бронной состоится премьера музыкального спектакля Юлии Пересильд и группы Zero People «Мужчина / Женщина».

«Мужчина / Женщина» – это музыкально-драматический эксперимент на стыке двух искусств, где нет текста в классическом понимании – есть только действие и песни, которые скажут обо всем пронзительнее и ярче любых слов. Композиции написаны группой Zero People задолго до выхода спектакля, но здесь они зазвучат по-новому, получив четкую адресную подачу. Если раньше это был монолог мужчины с самим собой, то теперь голос, разделенный на двоих, превращается в диалог молодой пары, переживающей моменты встречи, бурной любви и расставания. Все как в жизни. Но выигрывают все, потому что любовь всегда побеждает. И вместе с героями зрители испытывают всю гамму чувств, улыбаются, плачут, задаются вечными вопросами и спрашивают себя, что значит любовь именно для них.

В этот вечер сойдется все. Сцена Театра на Бронной давно знакома Юлии: за 11 лет она выходила на нее 182 раза в спектакле «Варшавская мелодия». Режиссером постановки является сама актриса, это не первый ее опыт в такой ипостаси, но действие, основанное только на песнях, она отважилась поставить впервые. А лидер группы Zero People Александр Красовицкий впервые согласился выступить как актер на театральной сцене.

Дата премьеры также выбрана неслучайно: это не только день рождения Юлии, но и Международный день благотворительности. Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на помощь детям с ДЦП Благотворительного фонда «ГАЛЧОНОК».

Где: Театр на Бронной, ул. Малая Бронная, 4.

Начало в 19.00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.