ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ: «365 дней ТВ» – «В поисках Византии»

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Сегодня далеко не каждый человек, живущий в России, представляет себе, что такое Византия. Хотя для того, чтобы ощутить, сколь огромно ее влияние на нашу культуру и быт, совершенно необязательно идти в храм или музей. Достаточно вспомнить простые повседневные слова: тетрадь, лампа, свёкла и т.д. Первые книги, которые оказались на Руси после принятия ею христианства, тоже были византийскими. Однако русское общество плохо осознавало роль византийского наследия. Так, в гимназиях и университетах в XIX веке более тщательно изучалась история романо-германского мира и почти не уделялось внимания той культуре, которая оказала огромное влияние на славянские народы.

Где? Когда? «365 дней ТВ», 22 марта, 20:00.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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