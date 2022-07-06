ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ: Документальный фильм «Кремль. Эпоха Царей»

Документальный исторический проект о повседневной жизни, быте и досуге русских князей и царей: со времен основания Москвы Юрием Долгоруким и до правления последнего императора Николая II. Как проходило детство царевичей и царевен? Как они воспитывались, взрослели, влюблялись, устраивали свадьбы и похороны? Что собой представляли царские ритуалы, кухня и забавы? Узнайте все о соколиной охоте, скоморохах, старинном театре, царском окружении и событиях дворцового «закулисья», про которое мало что сказано в обычных учебниках.

Где? «365 дней ТВ». Когда? С 10 июля по воскресеньям, 20:00.

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