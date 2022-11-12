Премьера Никиты Кобелева в «Практике» — головокружительный сёрфинг во времени по пьесе Жоэля Помра

12 и 13 ноября Театр «Практика» и Мастерская Брусникина выпускают catwalk-спектакль Никиты Кобелева по пьесе одного из ведущих французских драматургов и режиссеров Жоэля Помра. В ней через призму западной цивилизации и капитализма исследуются темы семьи, денег, жажды власти, идеализма, потери смысла существования, смены формаций — и их влияние на базовые человеческие ценности.

В «Кругах/Фантазиях» нет единого сюжета. Это восемь историй из разных эпох, которые пересобираются, как разноцветные хрусталики в калейдоскопе, чтобы составить новый смысловой узор. Каждый поворот калейдоскопа дает новую пищу фантазии, каждый круг оставляет свое «эхо» в зеркалах времени.

Спектакль ставит вопросы, но почти не даёт ответов: какова связь между рыцарем Средневековья, сетевым продавцом и руководителем крупной компании? между рыцарем и слугой из 1914 года? между аристократом из 1900-х и двумя заблудившимися в лесу парочками из нашего времени? между современным менеджером-Макбетом, бомжихой на парковке и аристократкой, которая теряет ребенка? Наконец, к кому обращается ведущий? Что он представляет и о чем предлагает нам пофантазировать?

Режиссёр переносит действие на подиум и сажает зрителей с обеих его сторон, сравнивая ход жизни и изменчивую моду — с её красотой и стремлением к власти, цикличностью и мимолетностью, готовностью поступиться принципами и подлинным искусством.

«Круги/Фантазии» — третье обращение к тексту Жоэля Помра на сцене «Практики». В 2007 году режиссёр поставил здесь собственную пьесу «Этот ребёнок» с русскими актёрами, а в 2014 году Марфа Горвиц выпустила спектакль «Золушка» по пьесе драматурга.

Спектакль создан при поддержке Группы компаний «Р-Фарм» и фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры».

Начало в 19.00.

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