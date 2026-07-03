Премьера нового сезона «Пилигрима»: ставки выше, враги опаснее

В эфире Пятого канала — долгожданная премьера нового сезона шпионского детектива «Пилигрим». Зрителей ждёт напряжённое противостояние, где личные драмы героев переплетаются с масштабными операциями, а цена ошибки — человеческая жизнь.

Главный герой Олег Рубцов, известный под позывным Пилигрим, — бывший оперативник элитного секретного подразделения Конторы. Его отдел специализировался на уничтожении самых опасных банд, террористических группировок и ОПГ в ситуациях, где правоохранители оказывались бессильны. После расформирования группы Рубцов ведёт жизнь вечного странника: никаких привязанностей, постоянная смена городов, с собой лишь рюкзак, телефон без сим-карты, пачка наличных и паспорта на разные имена. Его главные правила — не обзаводиться связями и не оглядываться назад.

Однако прошлое не отпускает. Рубцов вновь оказывается в эпицентре событий, где сталкиваются интересы спецслужб, криминальных структур и иностранных агентов. Его верная союзница — бывшая коллега по Конторе, агент Майя. Вместе они противостоят новым угрозам, но незавершённые истории и личные мотивы то и дело дают о себе знать.

Воронежские будни и тульский заказ

На время Пилигрим оседает в Воронеже, участвуя в подпольных боях без правил. Его размеренную рутину нарушает неожиданный звонок от старого знакомца из Конторы — Аргуна. Поступает предложение: найти похитителей дочери влиятельного акционера оборонного завода в Туле. Девушку похитили средь бела дня, телохранителей расстреляли на месте. Заказчик требует результата, а Рубцов соглашается — в обмен на крупный гонорар и, что важнее, информацию о местонахождении своей засекреченной жены Жанны. Новое имя и город, где она живёт, — единственное, ради чего он готов рискнуть.

Но чем глубже он погружается в расследование, тем очевиднее: дело нечисто. Преступники действуют с выучкой профессиональных спецслужб, а отец похищенной явно знает больше, чем говорит. Кажущееся простым похищение превращается в запутанную головоломку.

Враг, которого не ждали

В новом сезоне Пилигриму и Майе предстоит столкнуться с загадочным противником по кличке Алеф, предотвратить масштабный теракт и выйти на след преступной сети, использующей технологии, знакомые им по прошлым операциям. Но главный сюрприз — имя, которое всплывает в расследовании: Оригами. Так звали погибшего спецагента из той самой группы Рубцова. Только вот он мёртв… или нет? Ключевой вопрос сезона: кто скрывается за этим псевдонимом и не значит ли это, что предатель засел в своих же рядах?

Каждая новая миссия — как ребус, где враг всегда на шаг впереди. И теперь, когда прошлое стучится в дверь, Пилигриму придётся не только спасать чужие жизни, но и разбираться с призраками, которые он так долго пытался забыть.

Почему стоит смотреть

«Пилигрим» — это не просто шпионский боевик, а глубокая психологическая драма о человеке, который умеет побеждать врагов, но не знает, как справиться с собственными демонами. Динамичный сюжет, харизматичные герои, неожиданные повороты и атмосфера тотального недоверия — всё это сохраняется и в новом сезоне.