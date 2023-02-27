ПРЕМЬЕРА! Okko представляет оригинальный документальный сериал «Проблемы первого мира»

27 февраля в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера оригинального документального сериала «Проблемы первого мира». 5-серийный проект, продюсером которого выступил главный редактор издания «Лента.ру» Владимир Тодоров, затронет важные социальные и культурные феномены западных стран. Сериал создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

30 лет назад закончилась Холодная война. Футурологи называли то время «концом истории»: они верили, что Запад сплотит человечество, чтобы навсегда искоренить войны, победить бедность, голод и болезни. Оправдались ли их предсказания и что стало побочным результатом гуманистических концепций прогрессивного мира? Об этом зрители узнают из 5 серий «Проблем первого мира».

Как движение Black lives matter превратилось в травлю белых людей и почему признаки расизма ищут даже в творчестве Шекспира, – об этом авторы проекта расскажут в первой серии под названием «BLM: борьба за равные права или война против белых?». Как миграция влияет на возникновение масштабных кризисов – ответ на этот вопрос создатели сериала постараются найти в серии «Мигранты: главная проблема и страх Европы?».

Третья серия осветит тему «Кризис демократии: новый тип политики или ее смерть?». Является ли справедливость уделом избранных – об этом повествует серия «Вымирание народов: геноцид индейцев и неудобная правда?», которая посвящена коренным народам Америки и Европы.

Заключительная серия проекта называется «Культура отмены: суд миллионов или травля неугодных?». Она объяснит, как борьба за справедливость превратилась в инструмент публичного осуждения.

Ранее Okko представил проекты «Крах однополярного мира» и «Неизвестное будущее».

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