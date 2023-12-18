Премьера песни Григория Лепса «Я чувства кинул на алтарь» на стихи Михаил Гуцериев

15 декабря состоялась премьера песни Григория Лепса «Я чувства кинул на алтарь». Авторами композиции стали поэт Михаил Гуцериев и композитор Андрей Мисин.

«Я чувства кинул на алтарь» — песня-надежда на то, что в судьбе двух близких людей всё ещё может измениться. В словах поэта чувствуется осторожный намёк на то, что уходящую любовь ещё можно вернуть: «Зайду на час, ты всё поймёшь и улыбнёшься осторожно».

Я чувства кинул на алтарь.

Занозы в сердце ревность греют.

Теряет листья календарь,

Судьба живёт за ночь седея.

По словам Григория Лепса, стихи Михаила Гуцериева способны помочь задуматься о смысле жизни и о том, что такое сама жизнь – по-настоящему:

«Мы сделали с Михаилом Сафарбековичем несколько песен, и каждая из них имеет своего слушателя. Каждое его произведение — это отдельный мир и отдельная Вселенная. Мимо этой песни вы точно не пройдёте».

«Я чувства кинул на алтарь» — третья совместная работа композитора Андрея Мисина и поэта Михаила Гуцериева для Григория Лепса: ранее были написаны песни «Я скучаю по нам по прежним» (2017) и «Не троньте душу грязными руками» (2020).

«Стихи меня сразу тронули за душу. И у нас получилась не просто песня, а настоящая песня-рассказ в стилистике рок-мюзикла. Мне понравилась основная идея и мысль, заложенная поэтом: нет ничего конечного, и любую ситуацию можно развернуть. Как говорится, никогда не говори никогда», — поделился композитор Андрей Мисин.

Я знаю, ты меня не ждёшь,

Всё стало сложно… невозможно.

Зайду на час, ты всё поймёшь

И улыбнёшься осторожно.