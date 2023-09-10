Премьера шпионского детектива «Пилигрим» на Пятом канале

В воскресенье, 10 сентября, на Пятом канале начнется премьерный показ оригинальной новинки «Пилигрим». Главную роль исполнил Денис Васильев. В съемках также приняли участие Дмитрий Паламарчук, Илья Шакунов, Мария Фефилова. В проект вошло восемь серий.

Главный герой Олег Рубцов с позывным «Пилигрим» - агент секретного подразделения 0-18. Группа бралась за сложные и деликатные дела, которые не под силу правоохранительным органам. Отдел получает информацию о появлении в городе известного торговца оружием. Уже несколько лет силовики пытаются его поймать, но безрезультатно. В свою очередь преступник также охотится за членами секретной группы. Операция по захвату торговца проваливается, к тому же досье агентов попадают в руки террористов. Большинство коллег Рубцова погибает, а ему теперь приходится постоянно переезжать с места на место, чтобы сохранить жизнь и вычислить «крота».

Дмитрий Паламарчук, актёр сериала «Пилигрим»:

- Мне скорее запомнилась не сама роль, а съёмочный процесс, потому что такой быстрой съемки у меня еще никогда не было. Всё происходило очень стремительно и оперативно. Я подумал о том, насколько сейчас ускорился мир, как быстро создаются проекты и доходят до зрителей. Мне кажется, этот сериал понравится всем поклонникам шпионского жанра, так как он несёт в себе заряд именно шпионского боевика с интересными, брутальными, динамичными, сильными героями. Весь каст актёров был идеально подобран. Уверен, что великолепный актёр Илья Шакунов порадует телезрительниц, а Денис влюбит в себя всех без исключения.

Рубцов нигде не задерживается надолго. Только старая жизнь не отпускает главного героя. К нему обращаются за помощью бывшие соратники, информаторы сообщают о надвигающейся проблеме. «Пилигриму» ничего не остается, как заниматься тем, что он умеет лучше всего – бороться со злом, помогать людям и своей стране.

Александр Колесник, режиссёр сериала «Пилигрим»:

- Каким бы не был жанр фильма, всегда находится место юмору и иронии. И наш герой, несмотря на то, что он невероятно брутальный, мужественный, иногда жесткий, не обделен чувством юмора. Суперспособности персонажа и обеспечили особенности съемок актера в кадре. Ручная камера, длиннофокусная оптика, резкие жесткие склейки при монтаже позволили получить в итоге максимальный концентрат движения на экране. Нестандартная форма повествования обеспечивает иллюзию присутствия рядом с героем, эффект подглядывания за ним.

Специально к сериалу был создан саундтрек «Два героя». Слова и музыку написал Вячеслав Лобырев.

Первые четыре серии шпионской новинки зрители Пятого канала увидят в воскресенье, 10 сентября, в 14:00.

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