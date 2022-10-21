Премьера спектакля «Пассаж в Пассаже» состоится в музее-театре «Булгаковский Дом»

27 октября на сцене музея-театра «Булгаковский Дом» зрителей ожидает незабываемое событие – премьера спектакля «Пассаж в Пассаже», поставленного по юмористическим произведениям Федора Михайловича Достоевского. Второй показ назначен на 5 ноября.
Талант писателя многогранен и одна из черт — блистательная игра ума и искрометный юмор. Такого Достоевского почти никто не знает. И это уникальная возможность увидеть его с другой стороны.
За основу спектакля взята повесть «Крокодил, или Пассаж в Пассаже». Это фантастическое произведение с хлесткой сатирой. По сюжету в петербургском Пассаже чиновника проглотил крокодил, но он выжил. Ивана Матвеевича пытаются спасти, но тут выясняется, что рептилия – частная собственность и хозяин отказывается терять свой источник дохода, вспоров ему живот…
Это тот случай, когда классика не стареет и актуальна в наши дни!
Режиссером спектакля выступил театральный актер и режиссер Артем Бибилюров.
«Федор Михайлович Достоевский — великий комедиограф. Вы в этом непременно убедитесь, посетив наш спектакль «Пассаж в Пассаже». Яркий, с супер-сегодняшней темой. Актерский ансамбль — лучший в Москве!» — приглашает на премьеру Артем Бибилюров, театральный актер и театральный режиссер, художественный руководитель Первой экспериментальной молодежной Вахтанговской студии «Турандот», режиссер Московского драматического театра на Перовской.
Новаторская форма, в которой поставлен спектакль – это синтез музыки Альфреда Шнитке и произведений современных композиторов, а также уникальные пластические и световые решения.
Художник – постановщик спектакля — Лариса Наголова, заслуженный художник России.
«Мы всегда с радостью предоставляем нашу площадку для реализации современных постановок. С режиссером Артемом Бибилюровым мы давно сотрудничаем. Он обладает удивительным талантом находить острые темы сегодняшнего дня в произведениях классиков и представляет современному зрителю актуальное решение социальных и личных вопросов», — рассказала Наталья Склярова, исполнительный директор музея-театра «Булгаковский Дом».
Спектакль «Пассаж в Пассаже» — это не только возможность познакомиться с «другим» Достоевским, но и хороший способ поднять настроение качественным юмором. И зрители имеют возможность это сделать 27 октября и 5 ноября в музее-театре «Булгаковский Дом».
Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Грант предоставлен Российским фондом культуры.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.