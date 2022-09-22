Премьера спектакля «Шестой этаж» состоится в Московском областном театре драмы и комедии

23 сентября в Московском областном театре драмы и комедии состоится премьера спектакля «Шестой этаж» (режиссер – Михаил Чумаченко). Романтической комедии по мотивам одноименной пьесы французского драматурга Альфреда Жери, написанной в 50-х годах прошлого века.

Впервые в нашей стране спектакль по этой пьесе поставили в 1956 году, причем сразу два театра – Вахтанговский в Москве и Ленинградский Большой драматический.

Это постановка о простых человеческих чувствах, о духовных ценностях, когда неустроенные жизни, нереализованные надежды, отсутствие средств к существованию воспринимаются как временные, преодолимые. Потому что есть на свете любовь, привязанность, жертвенность, понимание и милосердие – и рано или поздно наступает их черед, а жизнь начинает меняться.

Выпуклые, точно очерченные характеры обитателей шестого этажа доходного дома, тонкое сочетание юмора, иронии и драматизма дают возможность артистам разных поколений точно обрисовать своих героев, приблизить их к зрителю и вызвать сочувствие, понимание. И еще – задуматься о том, что самое глубокое одиночество преодолимо…

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