Премьера театрально-музыкального проекта «Королевы обнажают душу»

26 июня 2022 года в Фольклорном центре «МОСКВА» состоится премьера театрально-музыкального проекта — в главной роли Миссис Москва 2022 Нина Банная.

Красота, мода, театр, музыка, драма, история любви… В столице ожидается шоу-спектакль ставший апофиозом 25-летнего творческого пути президента и бессменного руководителя конкурсов красоты «Миссис Москва» и «Миссис Россия» Аллы Юрьевны Маркиной.

За​ четверть века с 1998 по 2022 гг. — через её проекты​ прошли сотни женских судеб и ярких историй, что и вошло в основу идеи создания спектакля.

В​ шоу «Королевы обнажают душу» примут участие признанные победительницы конкурсов красоты, которые раскроются зрителю с совершенно иной стороны.

Кто же эти Королевы!?

Это титулованные красавицы, яркие женщины среди которых — бизнес леди, учителя, врачи, полицейские, юристы и другие. Каждая участница прошла опыт выступления на большой сцене, преодолев себя и свои страхи. В спектакле Вы откроете для себя ​ чудесные голоса финалисток музыкальных конкурсов красоты Аллы Маркиной.

В шоу участвует экс-солистка культовых групп «Мираж» и «Звезды» — Наталия Гулькина!

Вас ждут яркие Fashion-показы Коллекций известных модельеров-дизайнеров, роскошь мехов и блеск корон. Главная коллекция «Театр» создана известным модельером Александром Николаевым.

Вы окунетесь в роскошь нашего Королевского шоу — дефиле вечерних платьев, которые представят 30 победительниц конкурсов красоты со всей России.

Украшением спектакля станет выступление​ яркого амбициозного танцевального проекта GRAND BABU — взрослых женщин и молодых бабушек Самарской губернии под руководством «Гранд Королевы Планеты» Светланы Данилкиной.

Театрально-музыкальная постановка «Королевы обнажают душу» будет сопровождаться эксклюзивным ярким видео рядом, созданным специально для дополнения эмоционального восприятия шоу.

Главная идея спектакля – показать, за бурлеском красивой картинки из блестящих страз,​ плавного движения перьев, аплодисментов и Королевского флёра, скрытый опыт проживания женских историй и жизненных сценариев.

Прима спектакля — обладательница титула «Миссис​ Москва 2022», очаровательная Нина Банная. В этом году Нину смело можно назвать прорывом! Королева красоты Нина Банная лауреат национальной Премии «Гордость России» в ряду с такими яркими актерами, как Анастасия Панина и Антон Батырев.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.