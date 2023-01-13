Премьера трейлера и постера фильма Петра Тодоровского «Здоровый человек» с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях

В кинотеатральный прокат выходит фильм Петра Тодоровского «Здоровый человек» производства кинокомпании 1-2-3 Production при поддержке Okko. Продюсерами проекта выступили Валерий Федорович, Евгений Никишов, Иван Голомовзюк и Анна Гудкова.

Картина «Здоровый человек», отмеченная множеством наград, рассказывает об успешном ведущем спортивных новостей Егоре Тихонове, который после одного трагического события, принимает решение изменить свою привычную жизнь. Егор отправляется на поиски себя: становится волонтером в детской больнице, развлекает тяжело больных детей, ищет пропавших людей. На этом пути он встречает ту, которая понимает его, как никто другой. А в прежней, внешне счастливой жизни, остались жена и когда-то любимая работа. Куда его приведет этот поиск и какую цену придется заплатить за то, чтобы хоть немного приблизиться к осознанию смысла своего существования?

Никита Ефремов, исполнитель главной роли:

– Мой герой - ведущий спортивных новостей, публичный человек, который проживает определенную роль. Он каждый раз надевает привычную маску, за которой ему сложно услышать истинные потребности своей души. И вот с помощью таких мытарств он, мне кажется, ближе подбирается к более глубокому вопросу: «А кто я такой на самом деле?»

«Однажды ночью меня разбудили крики о помощи. Во дворе кричали: «Помогите, помогите…» Первым порывом было одеться и спуститься во двор. Но потом стало лень. Да и опасно, того гляди, зарежут. Я позвонил в полицию и лег дальше спать, тем более крики прекратились. Утром я проснулся с чувством вины. Что же я за человек такой, что со мной не так? Звали на помощь, а я лег спать. Потом я долго думал об этом, пока не понял, что это чувство - повод для фильма», - идей создания фильма поделился автор сценария и режиссер Петр Тодоровский.

Фильм «Здоровый человек» в 2022 году стал победителем конкурса «Русские премьеры» на Московском международном кинофестивале, где получил приз «Серебряный Святой Георгий». Картина получила гран-при Международного фестиваля «Листопад», а также – специальный приз имени Марлена Хуциева на Международном фестивале фильмов о правах человека «Сталкер». В рамках премии «Золотой орел», церемония вручения которой состоится в Москве 27 января 2023 года, картина представлена в шести номинациях.

Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ.

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