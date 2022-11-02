Премьера трейлера и постера фильма «Умная Маша» с Артемом Ткаченко, Ольгой Рыжковой и Настасьей Самбурской

Маша — красивая и эффектная блондинка. Но этого мало, чтобы аристократичная семья ее возлюбленного раскрыла свои объятия. Что же делать? Учиться — долго и скучно. Находчивая Маша решается на эксперимент: вживить чип, который в любой ситуации поможет блеснуть интеллектом. Впрочем, изысканная соперница — новая избранница любимого — не собирается сдаваться, а техника может дать сбой в самый неподходящий момент…

В 2018 году Андрей Никифоров снял короткометражку «Бывшая», сценарий которой и лег в основу нового фильма. Главную мужскую роль в полнометражном фильме сыграл Артем Ткаченко: «Артем точный, интересный и разносторонний. Он прекрасный комедийный актер, недооцененный, который ни раз нас удивит. Для этой роли у него нужная степень лощености, европейскости, утонченности. Их трио с Олей и Настасьей смотрится очень органично! В такой “интеллектуальный любовный треугольник” между ними всеми действительно веришь. Артему удалось сделать персонаж не однобоким, ему сопереживаешь тоже».

Продюсер и исполнитель одной из ролей Ростислав Хаит тоже подчеркивает сыграность трио: «Рыжкова перешла из короткометражки в полный метр, роль для нее и писалась. Артем Ткаченко — у него очень интеллигентная внешность, а нам как раз нужен был такой парень, который по внешним качествам соответствовал бы герою, родившемуся в интеллигентной семье. Настасья Самбурская идеально вписывается в роль. В общем, по актерскому составу, мне кажется, мы выбрали лучших для наших задумок и они все великолепно справились с задачей».

Главную роль в обоих фильмах сыграла Ольга Рыжкова: «Для полнометражного фильма мы разработали нового персонажа. Осталась только фабула: внезапное появление бывшей. Героиня короткометражки была, скорее, инфернальной, мстительной – и мстила она, что называется, “ради искусства”. Ей не хотелось вернуть возлюбленного – скорее, произвести на него впечатление, заставить сожалеть о том, какую женщину он потерял, да и просто посмеяться над ним. Маша, в отличие от героини короткого метра, девушка искренняя и отчаянная. Она не про расчет и “фан”. Ее цель – именно вернуть Костю. Весьма неординарным способом! Рискованным во всех отношениях. Он ее мужчина мечты. Ну а в процессе…парадигма меняется (не буду спойлерить). Маша – сама непосредственность, и этим она подкупает. Она мало в чем сомневается, она крайне решительная. У нее забавное чувство юмора. Вот иногда кажется, что абсолютно “лепит что попало”. Она энерджайзер, и в ней какой-то высочайший заряд жизнелюбия».

Фильм выходит в прокат 24 ноября.

Продюсеры фильма: Константин Елкин («Семь ужинов») и Ростислав Хаит («О чем говорят мужчины»). Главные роли в фильме исполнили Артем Ткаченко («Вампиры средней полосы»), Ольга Рыжкова («Фитнес») и Настасья Самбурская («Беспринципные»). Кроме того, в проекте приняли участие Ростислав Хаит, Мария Шукшина и Галина Польских. Дистрибьютор фильма — Russian World Vision.

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