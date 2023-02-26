ПРЕМЬЕРА! Валерия Федорович, Маруся Климова и Надежда Лумпова в мелодраме «Лимитчицы»

27 февраля в 21:20 на телеканале «Россия» премьера многосерийной мелодрамы «Лимитчицы» режиссера Ольги Добровой-Куликовой («За счастьем», «Другие»). В ролях: Валерия Федорович, Маруся Климова, Надежда Лумпова, Алексей Демидов, Михаил Евланов, Владимир Кошевой.

«Лимитчицы» – многосерийная мелодрама о крепкой дружбе и нелёгкой женской судьбе. Первая половина семидесятых. По всему Советскому Союзу строятся предприятия лёгкой промышленности. Сотни, тысячи молодых людей и девушек устремляются на работу, и среди них три подруги – Маша (Валерия Федорович), Нина (Маруся Климова) и Зоя (Надежда Лумпова). Они переезжают из деревни в новый строящийся город, где им предстоит работать на ткацкой фабрике. В их судьбах сразу происходит головокружительный поворот: девушки влюбляются в одного и того же парня, Ивана (Алексей Демидов). Но счастливой избранницей станет только одна из них…

«Когда я прочла сценарий, он меня сразу же заинтересовал, заставил посмотреть на поколение наших родителей: я сразу начала понимать свою маму, и это для меня бесконечно дорого. Наши главные героини Лера Федорович, Надя Лумпова и Маруся Климова идеально вписались в ансамбль, и никаких других вариантов у нас уже и не могло быть. Наш проект – очень актуальный на сегодняшний день, он точно показывает, через что прошли женщины, как они проживали те годы, с чем столкнулись… Казалось бы, лёгкая атмосфера повествования, но при этом – удивительно многогранная», – говорит режиссер Ольга Доброва-Куликова.

«Сериал привлёк меня своей смелостью, непохожестью, правдой. Удивительно, но, когда я читала сценарий, внутри создавалось ощущение, что очень хорошо понимаю Машу. Такое чувствование персонажа у меня редко происходит. С Машей так случилось: мы очень похожи! Считаю, это история про женщин! Про нашу боль, любовь, надежды. И каждая женщина в этом сериале – отдельная судьба. Этот проект – моя особая любовь. И снимался он с таким трепетом, профессионализмом, чуткостью, что зритель не сможет этого не заметить», – делится актриса Валерия Федорович.

«Моя героиня Нина – простая, упёртая, деятельная девушка, которая знает, чего хочет и как этого добиться, умеет заставить мужчин делать то, что ей надо. Она бежит без оглядки в хорошую жизнь. Но каждый раз всё становится только хуже. За всей её красотой и внешней легкостью в отношении к любым жизненным проблемам кроется разбитая человеческая душа. Создавать Нину мне было непросто. Мы с ней боролись и договаривались. Но в итоге, я надеюсь, получился настоящий живой человек. Этот сериал – один из самых любимых и тёплых проектов в моей жизни. После съёмок мы до сих пор все дружим и поддерживаем друг друга», – рассказывает актриса Маруся Климова.

Фото – телеканал «Россия»

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