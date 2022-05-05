Премьера военной драмы «Через прицел» на телеканале «Россия»

9 мая в 16:20 на телеканале «Россия» – премьера военной драмы «Через прицел». Это история про хрупких и отважных девушек, которые пошли на фронт добровольцами, взяли в руки винтовки, чтобы стать первоклассными снайперами. «Через прицел» – картина о преодолении себя, силе духа, истинном героизме, вере в победу и, конечно же, о любви.

1943 год. Опытный стрелок капитан Брошин (Павел Баршак) после тяжелого ранения получает от командования необычное задание – обучать снайперскому делу молодых курсанток. Тренировать своих подопечных Брошин берется жестко, порой даже жестоко. Но ему предстоит столкнуться с невероятной силой характера, упорством и отчаянной храбростью девушек, у которых в судьбе совпали война, юность и мечта о любви. Бывшие студентки и мамины дочки, пережившие потерю близких, рано повзрослели, но остались верными себе и сохранили веру в счастье и Победу. Капитан Брошин и его подразделение отправляются на фронт – девушки бросают вызов своему капитану, доказывая, что могут воевать не хуже его.

«Фильм «Через прицел» рассказывает о становлении и взрослении 20-летних девчонок, которые попадают на фронт и, конечно, совершенно не готовы к тому, с чем они там столкнутся. Поскольку на войне самый главный враг – сама война, девушки пытаются с ней по-своему бороться. А именно, стараются остаться «живыми» в страшных обстоятельствах: между боями играют на баяне, танцуют, шутят, красят губы, наряжаются в платья, которые делают из простыней. У каждой из пяти героинь – своя история, и свой путь к решению пойти добровольцем. Капитан Брошин становится для них отцом-наставником. Действие фильма продолжается всего два с половиной месяца, но за этот короткий период девчонки превращаются из «птенцов» в бойцов», – режиссер Сергей Коротаев.

Съемки военной драмы проходили в Москве и Подмосковье. В работе над проектом принимала участие большая команда историков и военных консультантов. Во время съемок артисты специально занимались с профессиональным снайпером, научились обращаться с оружием, стрелять и бесшумно передвигаться.

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